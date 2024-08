Die koreanische Thrillerserie „Squid Game“ geht in ein paar Monaten in die zweite Runde. Für Fans gibt es nun einen weiteren Ausblick auf den Netflix-Blockbuster.

Berlin - In einem neuen Trailer zur Fortsetzung der koreanischen Erfolgsserie „Squid Game“ ist Hauptdarsteller Lee Jung-jae in seiner Rolle als Spielkandidat Seong Gi-hun zu sehen. Seong Gi-hun war einer von 456 hoch verschuldeten Menschen, die in der ersten Staffel der Netflix-Serie um 45,6 Milliarden südkoreanische Won kämpften.

Der knapp einminütige Trailer zeigt ihn im ikonischen Seriendress, einem grünen Trainingsanzug, den alle Teilnehmer des Todesspiels tragen. Sogar seine Kandidatennummer aus der ersten Staffel hat er behalten: 456. Auch weitere Kandidaten sind Teil des Trailers, allerdings wird ihr Gesicht nicht gezeigt, sondern nur ihre Nummer.

Staffel zwei wird an Weihnachten veröffentlicht

Anfang August hatte Netflix angekündigt, dass die neue Staffel am 26. Dezember dieses Jahr verfügbar sein wird. Im Ankündigungsvideo wurde ein erster Vorgeschmack auf die Brutalitäten gegeben, die in der neuen Staffel warten.

Die 2021 gestartete südkoreanische Produktion gilt als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. In der ersten Staffel traten die Kandidaten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Doch der makabere Wettbewerb ließ keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

In seinem Heimatland hat „Squid Game“ vor allem wegen seiner offenen Gesellschaftskritik den Zeitgeist getroffen. Wachsende Ungleichheit, Diskriminierung sozialer Minderheiten, extremer Leistungsdruck: Fast alle großen Probleme des Landes werden in der Serie aufgegriffen.

Netflix kündigte an, mit einer dritten Staffel im Jahr 2025 werde die Serie auslaufen.