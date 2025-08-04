Während sich seine Sendung "Immer wieder sonntags" in der Pause befindet, wird Stefan Mross bei Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten auftreten. Dürfen sich Schlagerfans auf ein gemeinsames Ständchen freuen?

Rust/Lerchenberg. - Normalerweise sind sie auf unterschiedlichen Programmen zu sehen: Stefan Mross (49) mit seiner Kult-Show "Immer wieder sonntags" in der ARD und Andrea Kiewel (60) auch sonntags mit dem Fernsehgarten im ZDF. Doch bald sind die beiden gemeinsam in einer Sendung.

Fans beider Moderatoren dürfen sich jetzt schon mal den 28. September rot im Kalender anstreichen: Dann ist Mross im Fernsehgarten zu Gast.

Stefan Mross bei Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten zu Gast

Dort wird er in der Oktoberfest-Folge seinen Song "Ja mei Hallelujah" präsentieren, während sich seine Show zu der Zeit bereits in die Pause verabschiedet hat, wie der "Merkur" berichtet.

Ob er und Andrea Kiewel in der Sendung auch ein Lied zusammen singen werden? Das will der 49-Jährige noch nicht so richtig verraten: "Wir machen schließlich Unterhaltung. Eventuell singen wir einen Schlager miteinander", hält er sich über seinen Auftritt bedeckt.

Keine Konkurrenz zwischen Fernsehgarten und "Immer wieder sonntags"

Froh sei er jedenfalls darüber, dass ARD und ZDF die Sendungen so geplant haben, dass die Zuschauer beide Formaten schauen können, wie er bereits vergangenes Jahr "SuperIllu" sagte.

"Das ZDF hat damals alles richtig gemacht, als sie uns zeitlich aus dem Weg gegangen sind. Das war eine tolle, respektvolle Entscheidung. Einerseits war es für uns ein kleiner Ritterschlag, andererseits hat es mich gefreut, weil sich das Publikum zwischen den Sendungen oft nicht entscheiden konnte", so Mross über die Vergleiche zwischen ZDF-Fernsehgarten und "Immer wieder sonntags".

Also herrscht kein Konkurrenzkampf zwischen ihm und Kiewel? "Andrea Kiewel und ich schreiben uns regelmäßig. Ich weiß das ganz, ganz stark zu schätzen, was sie für einen Job macht. Weil ich den gleichen mache. Jeder von uns hat seine Berechtigung", so Mross.

Und: "Ich bin einfach stolz darauf." Schließlich gehe es um zwei öffentlich-rechtliche Sender. "Wir müssen zusammenhalten."