Bruce Springsteen ist einer der wichtigsten Singer-Songwriter der Rockgeschichte. Eine Doku auf Arte geht seiner Persönlichkeit nach. Im Mittelpunkt stehen die autobiografischen Texte und Musikvideos.

Die Musikdokumentation „Bruce Springsteen, der amerikanische Freund“ zeigt ein Bild des Künstlers im Januar 1977 zu Hause in New Jersey.

London - Bruce Springsteen gilt als Stimme der Arbeiterklasse, als Chronist Amerikas und vor allem als großartiger Musiker, der bei seinen sehr langen Konzerten Zehntausende Fans in Stimmung versetzt. Mit 76 Jahren tourt der „Boss“, wie ihn seine Fans nennen, immer noch unermüdlich um die Welt. „Born To Run“ sozusagen.

Die Doku „Bruce Springsteen, der amerikanische Freund“ beleuchtet seine Karriere im Zusammenhang mit der jüngeren amerikanischen Geschichte. Sie läuft am Freitag (24. Oktober) um 23.35 Uhr auf Arte. Es ist eine Wiederholung von 2024.

„Die Zukunft des Rock 'n' Roll“

„Ich habe die Zukunft des Rock 'n' Roll gesehen, und sie heißt Bruce Springsteen“, schrieb „Rolling Stone“-Kritiker Jon Landau einst, noch bevor dem Musiker der große Durchbruch gelang. Er sollte Recht behalten - und wurde später Springsteens Manager.

Was aus heutiger Sicht unvorstellbar ist, war damals üblich: Als Newcomer hatte Springsteen einen Vertrag über drei Alben unterschrieben. Die ersten beiden verkauften sich nur mäßig. Aber das dritte wurde ein Welterfolg. „Born To Run“ erschien im August 1975 und machte Springsteen zum Megastar.

Rockstar und Stimme der Arbeiterklasse

Anhand von alten Interviews und mit viel Archivmaterial versucht der französische Regisseur Thomas Boujut die Motivation und die Seele des Mannes aus New Jersey zu zeigen und seine gesellschaftliche Bedeutung als Stimme der Arbeiterklasse einzuordnen.

Missverständnis „Born In The U.S.A.“

Die Doku enthält viele interessante Anekdoten. Natürlich geht es auch um das große Missverständnis um den Song „Born In The U.S.A.“. Den Hit deuteten Politiker, darunter der republikanische Präsident Ronald Reagan, gern als patriotische Hymne auf die USA, obwohl es eine bittere Abrechnung mit dem Vietnam-Krieg war und ist. Das gleichnamige Album verkaufte sich übrigens mehr als 30 Millionen Mal.

Ab 2004 engagierte sich Springsteen regelmäßig im Wahlkampf für die Demokraten. Mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama ist er gut befreundet. „Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss“, verkündete Obama bei einer Veranstaltung während seiner Amtszeit.

Der Spitzname „Boss“ ging aus einem Scherz unter den Musikern der E Street Band hervor und blieb hängen.

Loblied auf den „Boss“

In seinem Film verfällt Boujut etwas zu sehr in Heldenkult und Lobhudelei. Kritische Themen kommen kaum vor. Dass Springsteen mit Depressionen kämpfte, wird nur am Rande erwähnt. Die Kontroverse vor einigen Jahren um horrende Ticketpreise, die mit den Werten - und dem Budget - der Arbeiterklasse nicht vereinbar waren und viele Fans verprellten, bleibt außen vor.

Mit knapp 60 Minuten ist „Bruce Springsteen, der amerikanische Freund“ allerdings auch zu kurz, um alle Aspekte der Karriere eines globalen Megastars zu beleuchten, dessen Konzerte nicht selten drei- bis viermal so lang sind wie die Laufzeit dieser Doku.