Berlin - Passend zu Halloween: Diese Woche geht es um Geheimnisse, Übernatürliches und innere Dämonen.

„Down Cemetery Road“ (Apple TV)

Großer Auftritt für Emma Thompson: In der neuen Thrillerserie „Down Cemetery Road“ spielt die Britin die Privatdetektivin Zoe Boehm, die ein verschwundenes Mädchen finden soll. Engagiert wird sie von Sarah Tucker, einer Nachbarin der Familie, hervorragend gespielt von Ruth Wilson („See How They Run). Bei ihren Ermittlungen stoßen die beiden Frauen auf eine Verschwörung, an der offenbar die Regierung beteiligt ist. Es geht um Menschen, die eigentlich tot sein sollten, aber trotzdem noch am Leben sind, während andere wirklich sterben.

Manches in der Serie mag hin und wieder etwas konventionell erzählt sein, besticht aber mit einer Mischung aus Spannung, Skurrilitäten und teils ziemlich abgründigem Humor. Was die acht Folgen jedoch unbedingt sehenswert macht und vom Krimi-Einerlei abhebt, sind Thompson und Wilson. Grundlage für „Down Cemetery Road“ ist der gleichnamige Debüt-Roman von Mick Herron aus dem Jahr 2003. Im Jahr 2008 startete seine spannende Spionagereihe „Slow Horses“, inzwischen ebenfalls als grandiose Serie bei Apple TV zu sehen mit Gary Oldfield und Kristin Scott Thomas.

„Patrick Melrose“ (Arte)

Arte zeigt die turbulente Miniserie „Patrick Melrose“ aus dem Jahr 2018. Benedict Cumberbatch spielt Patrick, einen gut aussehenden Aristokraten, der ein ausschweifendes Leben führt, zwischen Alkohol, Drogen und jeder Menge Liebschaften. Doch dann stirbt sein Vater und Patrick möchte sein Leben umkrempeln - doch das ist gar nicht so einfach. Cumberbatch spielt diesen verkrachten Typen großartig, mit seinen Ängsten, seiner Überheblichkeit, seiner Bitterkeit und den inneren Dämonen, die ihn peinigen. Gut ein Jahr lang sind die fünf Folgen nun in der Arte Mediathek zu sehen.

„Talamasca: The Secret Order“ (MagentaTV)

Die neue Mystery-Horrorserie „Talamasca: The Secret Order“ beruht auf dem bekannten Roman „Chronik der Vampire“ von Anne Rice. Nicholas Denton spielt Guy Anatole, der kurz vor seinem Abschluss an der juristischen Fakultät steht, als er von einem Vertreter einer geheimnisvollen Organisation angesprochen wird: Die Talamasca schützt die Menschen vor der übernatürlichen Welt. Guy erfährt, dass die Talamasca ihn seit seiner Kindheit verfolgt. Er stürzt sich kopfüber in eine Welt voller Geheimagenten und unsterblicher Wesen, die bis dahin ein fragiles Gleichgewicht mit der Welt der Sterblichen aufrechterhalten haben. Sechs Episoden erscheinen seit dieser Woche nach und nach bei MagentaTV.