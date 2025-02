Kultkrimi in der ARD

Halle (Saale)/Dresden.- Nach neun Jahren verlässt Kommissarin Gorniak (Karin Hanczewski) die Kultkrimi-Serie "Tatort" aus Dresden. In 18 Folgen spielte Hanczewski die Kriminalkommissarin Gorniak an der Seite von Martin Brambach alias Kommissar Peter Schnabel.

Am Sonntagabend lief im Ersten der letzte Fall mit ihr: „Herz der Dunkelheit“. Ihren ersten Fall zu zweit lösen Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihr Chef Peter Michael Schnabel Ende 2025 im TV.

Hanczewskis Entscheidung für den Tatort-Ausstieg hat mehrere Gründe.

Warum verlässt Hanczewski die Serie Tatort?

Karin Hanczewski verlässt die Serie nach neun Jahren, weil sie einen Neuanfang wagen möchte.

"Die Entscheidung zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen", berichtet die Schauspielerin Hanczewski dem MDR. "Ich war sehr gern Teil des Dresdner Tatort-Teams, bin an Herausforderungen gewachsen und habe so viel Sympathie erfahren. Das alles ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar", erzählt sie weiter.

Eine neue Serie, in der sie mitspiele, werde es bald geben: "Ich habe erst vor wenigen Tagen eine Serie, in der ich eine der Hauptrollen spiele, für einen Streamer abgedreht. Ich darf leider noch nichts inhaltlich darüber sagen. Aber es war eine intensive und schöne Arbeit, und ich bin gespannt auf das Ergebnis", sagte Hanczewski dem Merkur.

Tatort aus Dresden: Schauspielkollegin Hanczewski fehlt

Brambach und Gröschel fehlt Schauspielkollegin Hanczewski, beruflich und privat. „Das ist was ganz Anderes“, sagt Martin Brambach, der seit der ersten Folge 2016 den Kommissariatsleiter Schnabel spielt, über die nun dezimierte Weiblichkeit.

„Speziell meine Figur lebte ja auch ein bisschen aus dem Widerstand der anderen Figuren.“ Nun rückt er mehr in den Fokus, muss mehr mitermitteln. „Das ist schön und macht mir auch Spaß, wenn man ein bisschen mehr zu tun hat.“

Hanczewski, die den „Tatort“ nach 18 Folgen für Neues verließ und gerade einen langen Dreh für ein Projekt beendet hat, hätte nichts gegen eine Rückkehr - irgendwann. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, für eine Folge zurückzukommen, wenn es für das Team passt und für den Film“, sagt sie.