Im Februar ändert sich die ARD-Krimi-Landschaft spürbar. Gleich mehrere Ermittler verlassen den "Tatort" und den "Polizeiruf 110". Fans müssen sich auf Umbrüche einstellen.

Auf Wiedersehen! Abschiede im "Tatort" und "Polizeiruf 110": Diese Kommissare hören auf

Der kommende Krimi-Monat hat es in sich. Einige Ermittler im "Tatort" und im "Polizeiruf 110" verabschieden sich von ihren Rollen, so beispielsweise Corinna Harfouch.

Magdeburg/Halle (Saale). – Fans der bekanntesten ARD-Krimireihen "Tatort" und "Polizeiruf 110" müssen sich gleich mehrfach von vertrauten Ermittlern verabschieden.

Fast im Wochentakt endet im Februar mindestens eine Kommissars-Karriere. Für die Abschiede gibt es im Gegenzug dazu aber auch ein überraschendes Comeback.

Berliner "Tatort": Corinna Harfouch steigt aus ARD-Krimiserie aus

Den Auftakt macht der Berliner "Tatort". Corinna Harfouch beendet ihre Rolle als Kommissarin Susanne Bonard nach nur sechs Einsätzen. Die Schauspielerin erklärte in einem Interview, sie wolle sich rechtzeitig verabschieden, bevor ihre Figur altersbedingt unglaubwürdig werde.

"Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage", so die Schauspielerin gegenüber der "Augsburger Allgemeinen". Ihr Abschied erfolgt bereits am 1. Februar.

Ihr Serienpartner Mark Waschke bleibt dem Berliner Ermittlerteam erhalten. Seine Figur Robert Karow wird zunächst alleine ermitteln, bevor ihm ein neuer Partner zur Seite gestellt wird. Wer diese Rolle übernimmt, ist derzeit offen.

ARD-Krimis: Überraschendes Wiedersehen nach emotionaler Folge

Eine Woche später dürfen Fans aufatmen. Nach dem dramatischen Ende des Saarbrücker Falls "Das Ende der Nacht" war lange unklar, ob Kommissar Leo Hölzer überlebt hat.

In der neuen Folge wird nun gezeigt, wie es nach dem schweren Einschnitt weitergeht. Der Ermittler kehrt damit offiziell in die Reihe zurück.

Abschied in Halle: "Polizeiruf 110" verliert beliebtes Ermittlerduo

Besonders emotional wird es am 15. Februar in Halle. Mit der Folge "Der Wanderer zieht von dannen" verabschieden sich die halleschen "Polizeiruf 110"-Kommissare Henry Koitsch und Michael Lehmann. Der Film bildet den Abschluss einer dreiteiligen Geschichte und ist zugleich das Ende des Ermittlerduos.

Der "Polizeiruf 110" war erst 2021 nach längerer Pause wieder nach Halle zurückgekehrt. Anlass war das 50-jährige Bestehen der Krimireihe, die 1971 ursprünglich als ostdeutsches Gegenstück zum "Tatort" konzipiert worden war.

ARD-Krimi am Sonntag: "Tatort" Dortmund verliert eine Kommissarin

Am 22. Februar folgt der nächste Abgang. Stefanie Reinsperger verlässt nach fünf Jahren den Dortmunder "Tatort".

Die Schauspielerin hatte ihren Abschied bereits im Sommer angekündigt und sprach von einer intensiven, prägenden Zeit in der Rolle der Kommissarin Rosa Herzog.