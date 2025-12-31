Premiere im Hamburger Hafen: Die ZDF-Silvestershow findet erstmals auf einer schwimmenden Bühne statt – mit Live-Schalten, Musikacts und einem Feuerwerk von Schleppern.

Erstmals findet die ZDF-Silvestershow nicht am Brandenburger Tor, sondern im Hamburger Hafen statt.

Hamburg - Zu Beginn der ZDF-Silvestershow haben die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner Tausende Menschen im Hamburger Hafen bei Temperaturen um die 4 Grad und Nieselregen mit „Hallo, Hamburg“ und „Moin“ begrüßt. „Wir machen viereinhalb Stunden Partyatmosphäre live aus dem Hamburger Hafen. Ganz Hamburg feiert mit. Schön, dass ihr alle rausgekommen seid bei diesem wilden Wetter, und mit uns zusammen Party macht. Und Hamburg grüßt von hier aus ganz Deutschland“, sagte Kerner.

Musikalisch begrüßt wurden die Zuschauer mit Songs aus dem „Michael Jackson Musical“, der bayerische Sänger Oimara präsentierte seinen Hit „Wackelkontakt“ und der Popsänger Johannes Oerding „Kreise“. Weitere musikalische Gäste sind unter anderem Michael Patrick Kelly, Kerstin Ott, die britische Boygroup Blue, die Band Wanda und DJ Felix Jaehn.

Live-Schalte auf die Reeperbahn und an die Landungsbrücken

Während der Show sollte es außerdem Liveschaltungen auf die Reeperbahn, an die Landungsbrücken und ins Miniatur Wunderland - eine riesige Modelleisenbahnanlage - geben. Co-Host Oli.P will auf Hamburgs sündiger Meile unter anderem Freunde von Dragqueen Olivia Jones begrüßen.

Die traditionelle Show am Brandenburger Tor in Berlin war vom Veranstalter abgesagt worden, nachdem das Land Berlin die öffentlichen Zuschüsse gestrichen hatte. Stattdessen soll es an dem Berliner Wahrzeichen in diesem Jahr eine DJ-Party und ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk geben, das ab Mitternacht live im Ersten übertragen wurde.

Messen muss sich die ZDF-Silvesterparty wieder mit der ARD-Live-Sendung „Silvester-Schlagerbooom“ aus dem BMW Park in München. Gastgeber Florian Silbereisen erwartet unter anderem Roland Kaiser, Maite Kelly, Heinz Rudolf Kunze, Nicole und die Band Unheilig mit ihrem Frontmann „Der Graf“. Weitere Gäste sind Howard Carpendale, DJ Ötzi und Andy Borg.