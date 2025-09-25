CastingShow auf ProSieben Plötzlich zwei Hallenser! Linus und Greta sind bei "The Voice of Germany" am Start
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist gestartet. Mit dabei in der Castingshow sind zwei Kandidaten aus Halle.
Halle (Saale). – "The Voice of Germany" ist am 25. September in die bereits 15. Staffel gestartet. Auch Kandidaten aus Ostdeutschland sind in der ProSieben/Sat.1-Show mit von der Partie.
Darunter ist Friedrich Häntzschel aus der Nähe von Dresden. Er performte "Moodswings" des Singer-Songwriters Tjark (20). Häntzschel tritt in den weiteren Runden beim Team Shirin an.
Zwei Hallenser und ein Magdeburger bei "The Voice of Germany" am Start
Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle trat mit einer Klavierversion von Philipp Poisels Song "Eiserner Steg" an. "Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren", so die Hallenserin gegenüber "RND". Alle vier Coaches wollten die 20-Jährige in ihrem Team haben. Sie entschied sich für Team Nico Santos.
In der zweiten Folge von "The Voice of Germany", die am 26. September ausgestrahlt wurde, trat Felix Hellwig (23) aus Magdeburg an. Er hatte sich den Song "Basket Case" von "Green Day" ausgesucht. Damit punktete er bei dem Team von Michi Beck und Smudo.
Bei den dritten Blind Auditions trat Linus Bruhn (26) aus Halle mit dem Song "July" von Noah Cyrus an. Damit hat er es ins Team von Rea Garvey geschafft.
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der ersten Folge:
- Greta Heimann (20) aus Halle
- Friedrich Häntzschel (20) aus der Nähe von Dresden
- Ereza (21) aus Hamburg
- Maël (29) und Jonas (23) aus Koblenz
- Nomi Rais (47) aus Mallorca
- Max Pesé (20) aus Landshut
- Duo Schmidtreissend (49 und 56) aus dem Ostallgäu
- Mabella (25) aus Bremerhaven
- Lily MacKay (45) aus der Nähe von Neu-Ulm
- Keule (59) aus dem Landkreis Südliche Weinstraße
- Shoger Panosyan (21) aus Essen
- Vasco José Mano (28) aus München
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der zweiten Folge:
- Felix Hellwig (23) aus Magdeburg
- Daiana "Di" Vashakidze (30) aus Berlin
- Selina Yek (35) aus Köln
- Joy Krüger (21) aus der Nähe von Ludwigsburg
- Anne Mosters (19) aus Münster
- Igor Santos Barbosa (28) aus Bremen
- Laura Kensy (25) aus Braunschweig
- Bernarda Brunovic (32) aus Zürich
- Florian Huber (23) aus Rosenheim
- Johan Smits (64) aus dem Hunsrück
- EES (41) aus Nambia und Köln/Bonn
- Corrado La Rosa (45) aus der Nähe von Offenbach am Main
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der dritten Folge:
- Tina Ruseva (20) aus Leverkusen
- Linus Bruhn (26) aus Halle
- Boysie White (66) aus dem Rhein-Sieg-Kreis
- Verena Zerbes (26) aus München
- Oxa (35) aus Hamburg
- Jan Lichtenfeld (27) aus Heidelberg
- Maesra (18) aus Schwerin
- Brunel Raherinandrasana (35) aus Hamburg
- Mario Albers (34) aus Cloppenburg
- Joelisa Serwah André (23) aus Ludwigshafen
- Sinit Bezabeh (23) aus Hannover
- Marvin Tapper (18) aus Ostfriesland
- Lisa Asante (25) aus Duisburg
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der vierten Folge:
- Deven Schulz (17) aus Kassel
- Band ELBA: Solomiia (30), Olena (39) und Daria (33) aus Hamburg
- Karl Frierson II. (57) aus Lindau (Bodensee)
- Jazzy Gudd (35) aus Berlin
- Svenia Ribeiro (31) aus Gronau
- Luka Dakovic (28) aus der Region Chiemsee-Alpenland
- Vincent Rinne (20) aus Wolfenbüttel
- Dustin Lukat (33) aus Castrop-Rauxel
- Denisa Allegra (46) aus Berlin
- John Cadeliña (36) aus Lübeck
- Flintsbacher Zwoagsang: Katharina (28) und Markus (33) aus der Nähe von Rosenheim
- Lara Samira (24) aus Berlin
Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany":
- Shirin David – Rapperin und Influencerin
- Nico Santos – Sänger und Musikproduzent
- Rea Garvey – Sänger und Songwriter
- Michi Beck und Smudo – Bandmitglieder von "Die Fantastischen Vier"
- Calum Scott – Popsänger
Bei diesen Coaches sind die Kandidaten gelandet:
Team Rea
- Max Pesé (Ray Charles – Hallelujah, I Love Her So)
- Keule (AC/DC – You Shook Me All Night Long)
- Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)
- Linus Bruhn (Noah Cyrus – July)
- Boysie White (James Brown – It's A Man's Man's Man's World)
- Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)
- Elba Band (Verbowaya Doshchechka – Weidenholz Brettchen)
- John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)
Team Michi & Smudo
- Lily MacKay (Whitney Houston – Greatest Love Of All)
- Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)
- Bernarda Brunovic (Christina Aguilera – Fighter)
- Lisa Asante (Idina Menzel – Let It Go)
- Karl Frierson II. (The Temptations – My Girl)
- Jazzy Gudd (Nina Chuba – Ich Hass Dich)
- Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)
Team Shirin
- Ereza (James Brown – I Got You (I Feel Good))
- Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)
- Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)
- Vasco José Mano (Demi Lovato – Stone Cold)
- Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears – Toxic)
- Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)
- Igor Santos Barbosa (Céline Dion – My Heart Will Go On)
- Maesra (Mero – Statement)
- Oxa (Michael Jackson – Earth Song)
- Joelisa Serwah André (Melanie Martinez – Pacify Her)
- Vincent Rinne (Jeremias – Meer)
- Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden – Nur ein Wort)
Team Nico
- Greta Heimann (Philipp Poisel – Eiserner Steg)
- Anne Mosters (Kelly Clarkson – Because Of You)
- Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu – Wie Du Manchmal Fehlst)
- Tina Ruseva (Jessie J – Do It Like A Dude)
- Marvin Tapper (James Arthur – September)
- Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)
- Lara Samira Will (Elton John – Your Song)
Blind Auditions, Battles und Liveshows bei "The Voice of Germany"
Wie auch in den anderen Staffeln wird es bei "The Voice of Germany" wieder Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows geben.
Die Blind Auditions entscheiden dabei schon früh über die Teamzusammensetzung, während die Battles und Liveshows durch die Strategien der Coaches geprägt sind.
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist jeweils um 20.15 Uhr jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen. Zudem können die Folgen online auf Joyn gestreamt werden.