Casting-Show auf ProSieben 20-Jährige aus Halle will bei "The Voice of Germany" die Herzen mit Musik berühren
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" startet. Zwölf Kandidaten wollen in der ersten Folge ihr Talent unter Beweis stellen. Mit dabei: Greta Heimann aus Halle.
Halle (Saale). – "The Voice of Germany" startet am Freitag, dem 25. September, in die bereits 15. Staffel. Auch Kandidaten aus Ostdeutschland sind in der ProSieben/Sat.1-Show mit von der Partie.
Darunter ist Friedrich Häntzschel aus der Nähe von Dresden. Er performt "Moodswings" des Singer-Songwriters Tjark (20). Tjark selbst nahm als 15-Jähriger an der Casting-Show "The Voice Kids" teil.
Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle tritt mit einer Klavierversion von Philipp Poisels Song "Eiserner Steg" an. "Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren", so die Hallenserin gegenüber "RND".
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der ersten Folge:
- Greta Heimann (20) aus Halle
- Friedrich Häntzschel (20) aus der Nähe von Dresden
- Ereza (21) aus Hamburg
- Maël (29) und Jonas (23) aus Koblenz
- Nomi Rais (47) aus Mallorca
- Max Pesé (20) aus Landshut
- Duo Schmidtreissend (49 und 56) aus dem Ostallgäu
- Mabella (25) aus Bremerhaven
- Lily MacKay (45) aus der Nähe von Neu-Ulm
- Keule (59) aus dem Landkreis Südliche Weinstraße
- Shoger Panosyan (21) aus Essen
- Vasco José Mano (28) aus München
Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany":
- Shirin David – Rapperin und Influencerin
- Nico Santos – Sänger und Musikproduzent
- Rea Garvey – Sänger und Songwriter
- Michi Beck und Smudo – Bandmitglieder von "Die Fantastischen Vier"
- Calum Scott – Popsänger
Blind Auditions, Battles und Liveshows bei "The Voice of Germany"
Wie auch in den anderen Staffeln wird es bei "The Voice of Germany" wieder Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows geben.
Die Blind Auditions entscheiden dabei schon früh über die Teamzusammensetzung, während die Battles und Liveshows durch die Strategien der Coaches geprägt sind.
Staffel 15 von "The Voice of Germany" startet am Freitag, dem 25. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Weitere Folgen sind dann jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen.