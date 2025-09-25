Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist gestartet. Mit dabei in der Castingshow: Greta Heimann aus Halle und Felix Hellwig aus Magdeburg.

Zwei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt kämpfen bei "The Voice of Germany" um den Titel

Nico Santos, Shirin David, Michi Beck und Smudo sowie Rea Garvey sind die Coaches in der 15. Staffel von "The Voice of Germany".

Halle (Saale). – "The Voice of Germany" startet am Freitag, dem 25. September, in die bereits 15. Staffel. Auch Kandidaten aus Ostdeutschland sind in der ProSieben/Sat.1-Show mit von der Partie.

Darunter ist Friedrich Häntzschel aus der Nähe von Dresden. Er performt "Moodswings" des Singer-Songwriters Tjark (20). Tjark selbst nahm als 15-Jähriger an der Casting-Show "The Voice Kids" teil.

Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle tritt mit einer Klavierversion von Philipp Poisels Song "Eiserner Steg" an. "Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren", so die Hallenserin gegenüber "RND".

In der zweiten Folge von "The Voice of Germany", die am 26. September ausgestrahlt wurde, trat Felix Hellwig (23) aus Magdeburg an. Er hat sich den Song "Basket Case" von "Green Day" ausgesucht.

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der ersten Folge:

Greta Heimann (20) aus Halle

Friedrich Häntzschel (20) aus der Nähe von Dresden

Ereza (21) aus Hamburg

Maël (29) und Jonas (23) aus Koblenz

Nomi Rais (47) aus Mallorca

Max Pesé (20) aus Landshut

Duo Schmidtreissend (49 und 56) aus dem Ostallgäu

Mabella (25) aus Bremerhaven

Lily MacKay (45) aus der Nähe von Neu-Ulm

Keule (59) aus dem Landkreis Südliche Weinstraße

Shoger Panosyan (21) aus Essen

Vasco José Mano (28) aus München

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der zweiten Folge:

Daiana "Di" Vashakidze (30) aus Berlin

Selina Yek (35) aus Köln

Joy Krüger (21) aus der Nähe von Ludwigsburg

Anne Mosters (19) aus Münster

Felix Hellwig (23) aus Magdeburg

Igor Santos Barbosa (28) aus Bremen

Laura Kensy (25) aus Braunschweig

Bernarda Brunovic (32) aus Zürich

Florian Huber (23) aus Rosenheim

Johan Smits (64) aus dem Hunsrück

EES (41) aus Nambia und Köln/Bonn

Corrado La Rosa (45) aus der Nähe von Offenbach am Main

Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany":

Shirin David – Rapperin und Influencerin

– Rapperin und Influencerin Nico Santos – Sänger und Musikproduzent

– Sänger und Musikproduzent Rea Garvey – Sänger und Songwriter

Sänger und Songwriter Michi Beck und Smudo – Bandmitglieder von "Die Fantastischen Vier"

Bandmitglieder von Calum Scott – Popsänger

Blind Auditions, Battles und Liveshows bei "The Voice of Germany"

Wie auch in den anderen Staffeln wird es bei "The Voice of Germany" wieder Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows geben.

Die Blind Auditions entscheiden dabei schon früh über die Teamzusammensetzung, während die Battles und Liveshows durch die Strategien der Coaches geprägt sind.

Staffel 15 von "The Voice of Germany" startet am Freitag, dem 25. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Weitere Folgen sind dann jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen.