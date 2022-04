Tod von Mirco Nontschew: So erreichte Michael "Bully" Herbig die traurige Nachricht

Berlin/DUR/lb - Aktuell ist auf Amazon Prime die dritte Staffel der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" zu sehen - mit dabei: Mirco Nontschew. Nur wenige Wochen vor seinem Tod nahm der Comedian an der Seite von Michael "Bully" Herbig an der TV-Sendung teil. Nun äußerte sich Herbig erneut zum Vorfall und wie er noch während der TV-Produktion von Nontschews Tod erfuhr.

"Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als uns die Nachricht erreicht hat, im Schneideraum zu tun", berichtete der 53-Jährige im Interview mit RTL. Nach Beendigung seiner Arbeit wollte "Bully" nach Hause fahren und Mirco dabei anrufen - erreichen konnte er ihn allerdings nicht.

Tod von Mirco Nontschew: Letzte Nachricht auf der Mailbox

"Ich wollte ihm sagen, wie großartig er ist", meinte der Münchner und sprach ihm deshalb auf die Mailbox. "Bully" fügte hinzu: "Er hat dann nicht zurückgerufen und vier, fünf Tage später habe ich die Nachricht bekommen."

Für Herbig sei der Tod seines Kollegen Nontschew ein Schicksalsschlag gewesen, den er bis heute noch nicht verarbeitet habe. "Das hat einem schon ein Stück weit den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war nicht einfach, auch fürs ganze Team", so Herbig.