In seiner bekanntesten Fernsehrolle war Tom Gerhardt nie ohne Dackel zu sehen - privat sieht das aber anders aus. Zumindest aktuell noch.

Als „Hausmeister Krause“ war Tom Gerhardt im Fernsehen immer mit Dackel Bodo zu sehen, so wie in der Show „Der große Haustiertest“ zusammen mit Moderatorin Kim Fisher. (Archivbild)

Berlin - In seiner Rolle als „Hausmeister Krause“ wurde Tom Gerhardt fast immer von seinem Dackel Bodo begleitet. In echt ist der 66-Jährige aber Hundelos. „So gerne ich sie mag, aber dass ich so viel reise, möchte ich einem Hund nicht antun. Das wäre schon ein sehr unruhiges Hundeleben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Auch fast 14 Jahre nach dem Ende seiner TV-Serie „Hausmeister Krause - Ordnung muss sein“ ist Gerhardt noch als Dieter Krause unterwegs, inzwischen auf der Theaterbühne. Und auch, wenn er dort selbst keinen Dackel dabeihat, die Dackelfans kommen trotzdem: „Einmal hatte ich Besuch von einem 30-köpfigen Dackelclub. Die hatten ein Lied rund um Bodo komponiert und haben das dann vorgetragen.“

Außerdem habe er diverse Statuen und andere Nachbildungen von Dackeln bei sich stehen. Wenn er aber mal weniger unterwegs sei, werde sich das ändern, sagt Gerhardt „Irgendwann muss ich ihn doch mal lebendig an meiner Seite haben.“