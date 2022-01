Trailer veröffentlicht: Revival von "Der Prinz von Bel Air" mit starken Bildern und ernster Story

Los Angeles/DUR/awe - Die Kult-Sitcom "Der Prinz von Bel Air" bekommt ein Revival. Die Neuauflage wird über den Streaminganbieter Peacock zu sehen sein. Dieser veröffentlichte nun einen Trailer, bei dem neben dem Hauptprotagonisten, gespielt von Jabari Banks, auch die Familie des Serien-Charakters Will Smith sowie weitere Darsteller gezeigt werden.

Neuauflage hält sich thematisch ans Original

Die Neuauflage erzählt laut Trailer die selbe Geschichte wie das Original, mit der Will Smith (53) ab 1990 zum Superstar wurde. Der junge Will Smith ist auf den Straßen West Philadelphias zu Hause. Um Will eine bessere Zukunft zu ermöglichen, schickt ihn seine Mutter zu seiner Tante Vivian ins Nobelviertel Bel-Air in Los Angeles.

Dort hält der "Straßenjunge" vor allem seinen Onkel und seinen Cousin auf Trab. Im Unterschied zur Originalserie, die eine Sitcom war, ist "Bel Air" eher dem Genre Drama zuzuordnen.