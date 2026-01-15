Im April kehrt die gehypte Serie „Euphoria“ mit einer neuen Staffel zurück. Ein erster Trailer zeigt Rue und ihre Freunde als junge Erwachsene.

Der Streamingdienst HBO hat einen ersten Trailer zur dritten Staffel der gehypten Dramaserie „Euphoria“ veröffentlicht. (Archivbild)

Berlin - Der Streamingdienst HBO hat einen ersten Trailer zur dritten Staffel der gehypten Dramaserie „Euphoria“ veröffentlicht. In Deutschland sollen die neuen Folgen ab dem 13. April zu sehen sein.

Die Handlung der neuen Staffel macht einen Zeitsprung und zeigt die suchtkranke Rue, gespielt von Zendaya, und ihre früheren Mitschüler Cassie, Nate, Jules, Lexi und Maddy als nun junge Erwachsene.

Die Serie machte viele ihrer Darsteller zu Stars. Neben Zendaya sind Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi und Colman Domingo wieder in ihre alten Rollen zurückgekehrt.

Der Trailer zeigt, wie Rue offenbar wieder in Konflikte mit Kriminellen gerät. Cassie posiert für erotische Aufnahmen, die sie ins Internet stellt.

Die ersten beiden Staffeln der Teenager-Dramaserie von Sam Levinson waren 2019 und 2022 erschienen und hatten mit ihrer expliziten Behandlung von Themen um Sex und Gewalt viel Aufsehen erregt.

Auch im neuen Trailer sind wieder Drogen, Waffen und Partyszenen zu sehen, aber auch eine Hochzeit zwischen Cassie und Nate sowie Rue in einer Kirche. Angus Cloud, der in der Serie den gutmütigen Drogendealer Fezco verkörpert hatte, war im Sommer 2023 im Alter von 25 Jahren gestorben.