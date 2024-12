Was sich an den 24 Adventstagen im Dezember im Fernsehen lohnt, um in Stimmung fürs Fest und Jahresende zu kommen. Eine Auswahl von Filmen, Dokus und Shows.

In Zeiten von Mediatheken und Streamingdiensten kann fast jede und jeder alles schauen, was sie oder er will. Doch Advent hat auch was mit Geduld und Warten zu tun. In der Adventszeit freuen sich Christen auf Weihnachten, die Ankunft von Jesus. Das steckt sogar im Wort Advent, das sich vom lateinischen Begriff „adventus" (Ankunft) ableitet.

Um die Tage bis Weihnachten im Blick zu behalten, gibt es in der Adventszeit viele Traditionen: Viele öffnen zum Beispiel jeden Tag ein Türchen im Adventskalender. Und manche halten sich auch lieber wieder an die Vorgaben der Fernsehsender, statt selbst ihr Bewegtbildprogramm zu bestimmen. Eine Auswahl von Besonderheiten oder Neuheiten im linearen TV - für jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember:

1. Dezember

Heute ist der 1. Dezember und der erste Advent. Das Erste der ARD zeigt nachmittags den tschechoslowakisch-deutschen Märchenfilmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von 1973. Der gut 80-minütige Film läuft noch einige Male im Fernsehen im Dezember, kann aber auch gestreamt werden im Abo etwa bei Prime Video, Netflix, RTL+ und MagentaTV.

2. Dezember

Wann kann man schon mal einen Spielfilm von 1926 im TV sehen? Am späten Abend zeigt Arte „Der heilige Berg“ von Arnold Fanck mit Leni Riefenstahl und Luis Trenker.

3. Dezember

Bei ZDFneo ist die Free-TV-Premiere der Zeitgeistkomödie „Generation Beziehungsunfähig“ mit Luise Heyer und Frederick Lau zu sehen.

4. Dezember

ZDFneo zeigt die belgische Comedyserie „Single Bells – 12 Dates till Christmas“ über eine Frau, die von ihrer weihnachtsverrückten Familie mit Blind Dates überhäuft wird.

5. Dezember

Am Nikolausabend sendet das ZDF aus München die Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ mit Carmen Nebel - zugunsten der christlichen Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt. Gäste: Andrea Berg, Andreas Gabalier und viele andere.

6. Dezember

Das Finale von „The Voice of Germany“ (Staffel 14) läuft live im TV in Sat.1 und online im Livestream auf Joyn.

7. Dezember

Am Abend präsentiert Johannes B. Kerner beim ZDF erneut die Gala „Ein Herz für Kinder“ - die nach eigenen Angaben erfolgreichste Spendensendung im deutschen TV. Bei RTL Super läuft „Der Grinch“ mit Jim Carrey.

8. Dezember

Am zweiten Advent zeigt das ZDF-Herzkino den Film „Ich hab' den Weihnachtsmann geküsst“ über Weihnachtshasserin Laura und in der ARD heißt der Bremer „Tatort: Stille Nacht“.

9. Dezember

Unterhaltungslegende und Bestsellerautor Hape Kerkeling hat Geburtstag, er wird 60 - das Erste widmet ihm einen Themenabend, an dem auch die neue Doku „Hape Kerkeling - Total normal“ von André Schäfer und Eric Friedler ausgestrahlt wird.

10. Dezember

RTL Super zeigt seit Wochen jeden Tag mehrere Weihnachtsfilme - heute zum Beispiel „Drei Weihnachtsmänner und ein Baby“ vom Hallmark Channel aus dem Jahr 2022.

11. Dezember

Heute und erstmals an einem Mittwoch sendet RTL seinen Jahresrückblick „2024! Menschen, Bilder, Emotionen“. Die Show moderiert wieder Günther-Jauch-Nachfolger Steffen Hallaschka.

12. Dezember

RTL Super zeigt seit Wochen jeden Tag mehrere Weihnachtsfilme - zwölf Tage vor dem Heiligabend zum Beispiel den amerikanischen Film „Christmas Romance - Weihnachten zwischen den Zeilen“ von 2022.

13. Dezember

Das Erste zeigt den neuen Weihnachtsfilm „Die schönste Bescherung“ unter anderem mit Jutta Speidel. Im ZDF ist am späten Abend wieder „Der satirische Jahresrückblick“ von Werner Doyé und Andreas Wiemers (Rubrik „Toll!“ in „frontal“) zu sehen. Der humorvolle Rückblick feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.

14. Dezember

Ein TV-Weihnachtsfilm-Klassiker läuft im Dritten des Bayerischen Rundfunks: die deutsch-österreichische Weihnachtskomödie „Single Bells“ mit Martina Gedeck. Das WDR Fernsehen zeigt die Doku „Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale“, das Filmdebüt seines Sohnes Wayne Carpendale.

15. Dezember

Das beliebteste TV-Ermittlerteam Deutschlands kommt mit einem neuen Fall ins Fernsehen. Der Münster-„Tatort: Man stirbt nur zweimal“ vom WDR mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers wird im Ersten der ARD ausgestrahlt.

16. Dezember

Das ZDF strahlt seinen Weihnachtsfilm „Zitronenherzen“ aus - und das MDR Fernsehen wiederholt „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

17. Dezember

Im Ersten ist die diesjährige Weihnachtsepisode der Dauerbrennerserie „In aller Freundschaft“ im Programm. Folge 1075 heißt „Fest der Liebe“.

18. Dezember

Der historische Familienfilm „Bach - Ein Weihnachtswunder“ im Ersten erzählt von der Entstehung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach 1734. Danach kommt der „ARD-Jahresrückblick 2024“ unter anderem mit Esther Sedlaczek, Julia-Niharika Sen und Guido Cantz. Und ProSieben zeigt nach „TV Total“ die Nachrichtensatire „Fake News - Alles erstunken und erlogen“ mit Linda Zervakis. Die erste Ausgabe ist ein Jahresrückblick.

19. Dezember

Zur besten Sendezeit heißt es im ZDF „Markus Lanz - Das Jahr 2024“. In der ARD schaut man ab 21.45 Uhr bei „Nuhr 2024 - Der Jahresrückblick“ auf die letzten zwölf Monate.

20. Dezember

Wie immer am Freitag vor Heiligabend kommt „Der kleine Lord“ im Ersten. Im ZDF präsentiert Martina Hill in ihrer Rolle als Larissa ihre Highlights in der Sendung „heute SHOWNAL - Larissa ihr Jahr!“.

21. Dezember

Es ist ein großer Showabend im deutschen Fernsehen. Das Erste strahlt seine diesjährige (im Oktober aufgezeichnete) Weihnachtsausgabe der Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger aus, bei ProSieben läuft das Finale von „The Masked Singer“ und bei RTL die Liveshow „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“.

22. Dezember

Das ZDF zeigt seinen neuen Weihnachtsfilm „Nelly und das Weihnachtswunder“.

23. Dezember

Das Erste strahlt „Udo Jürgens Forever - Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ aus. Der beliebte Musiker wurde 1934 geboren und starb am 21. Dezember 2014, vor zehn Jahren. Die im November in München im Circus Krone aufgezeichnete Show hat Gäste wie Wencke Myhre, Howard Carpendale und Österreichs Eurovision-Song-Contest-Gewinner Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Danach kommt die neue Doku „Udo!“.

24. Dezember

Alle Jahre wieder - zum elften Mal in Folge - läuft bei Sat.1 an Heiligabend um 20.15 Uhr „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin. Diesmal tritt Kevin nicht mehr - wie es jahrelang der Fall war - gegen Carmen Nebel im ZDF an, sondern gegen Horst Lichter („Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden“).