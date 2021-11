„TV Total“ kehrt zurück - mit Sebastian Pufpaff als Moderator

Halle (Saale)/DUR/acs - Im Juni dieses Jahres gab es erstmals Spekulationen, dass ProSieben an einem Comeback von „TV Total“ arbeite. Der Spiegel hatte damals zuerst berichtet, dass die Kultshow ein Comeback feiern soll.

Statt dem ehemaligen Moderator Stefan Raab, solle die Show jedoch vom Kabarettisten Sebastian Pufpaff moderiert werden, hieß es.

Comeback: Sebastian Pufpaff als neuer Moderator von „TV Total“

Sebastian Pufpaff dementierte damals umgehend. In einem Interview mit dem General Anzeiger bezeichnete der 45-Jährige die Spekulationen als „Gerüchte“. Er sagte auch, dass er sich benutzt fühle, „das Sommerloch zu füllen“.

Gänzlich abgeneigt, die Moderation eines „TV Total“-Comebacks zu übernehmen, zeigte er sich aber auch nicht: „Ich hätte da Bock drauf. Der Herr Raab kann sich gerne bei mir melden.“

Ob das alles nur Tarnung war? Denn nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de soll nun feststehen, dass „TV Total“ ins Fernsehen zurückkehrt. Demnach soll vor einigen Tagen eine erste Pilotfolge des neuen „TV Total“-Formats mit Sebastian Pufpaff gedreht worden sein.

Neuauflage von „TV Total“ von Raab TV produziert

In dem Bericht heißt es, bei ProSieben sei man sehr zufrieden mit der von Raab TV produzierten Sendung. Ganz raus ist Stefan Raab also nicht – jedoch überlässt er als Produzent der „TV Total“-Neuauflage Sebastian Pufpaff die Bühne.

Sebastian Pufpaff wurde im ersten Corona Lockdown mit seiner werktäglich zu Hause produzierten 3sat-Sendung „Noch nicht Schicht" zum Geheimtipp. In der Show nahm er die Schlagzeilen des Tages auseinander und trug diese dabei in typischer Late-Night-Manier und gekonnten Stand-Up-Monologen vor.

Erste Folge von „TV Total“ mit Sebastian Pufpaff bereits am Mittwoch?

Mit der Sendung empfahl sich Puff geradezu für prominentere TV-Moderationen. So auch für die Neuauflage von „TV Total“. Das Format mit Sebastian Pufpaff soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Christoph Körfer, Sprecher von Sat.1 und ProSieben, teilte mit: „An Weihnachten und in der Zeit davor gehen ja Jahr für Jahr Herzenswünsche in Erfüllung. Aber wann, wie und wo wissen nur der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und das ist gut so."

Nach Bild-Informationen könnte das TV-Comeback jedoch schneller kommen als gedacht: Demnach soll die erste „TV Total“-Folge mit Sebastian Pufpaff bereits am kommenden Mittwoch auf ProSieben laufen. Eine entsprechende Bestätigung des Senders steht bislang jedoch noch aus.