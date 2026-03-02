Der ZDF-Thriller „In fremden Händen“ erzählt die Geschichte eines Mannes, der Geld hat - und Platz in seinem Herzen. Und von einer Frau, die das mit Charme und Verstand ausnutzt.

Berlin - Wolfgang Schneeammer (Robert Hunger-Bühler) wollte seinen Lebensabend mit seiner Ehefrau verbringen. Finanziell hatten sie ausgesorgt, dann stirbt sie jedoch – viel zu früh, um noch einige schöne Jahre zusammen zu erleben. Wolfgang ist alleine.

Auch im Urlaub, wo er ganz unverhofft die Ärztin Karola (Désirée Nosbusch) trifft. Sie sitzt während des Essens am Nebentisch, gibt charmant eine Weinempfehlung und bestellt dann das Gleiche wie Wolfgang. Mit „Ich dachte, wenn wir schon das Gleiche essen, können wir auch am selben Tisch sitzen“ beginnt eine Romanze zwischen den beiden.

Der Thriller „In fremden Händen“ (2.3., 20.15 Uhr im ZDF – schon im ZDF-Streamingportal) erzählt von einem zufälligen Gespräch im Urlaub, einer gemeinsamen Nacht auf einem Hotelzimmer und einer gemeinsamen Wanderung. Doch zu Beginn der Liaison stürzt Wolfgang auf dem Wanderweg, er muss operiert werden – aber hat dabei Glück. Denn die neue Frau in seinem Leben weicht nicht von seiner Seite.

Karola übernimmt

Karola ist im Krankenhaus da und kommt auch mit, als ihr „Wolfi“ nach Hause entlassen wird. Sie lernt seine Töchter Jana und Verena kennen und bietet ihnen auch noch an, was wohl nur wenige anbieten würden: Sie könne sich um Wolfgang kümmern und ihn pflegen. Immerhin haben seine Töchter Jobs und Wolfgangs Enkelin Ronja muss auch versorgt werden. Jana und Verena hadern einen kurzen Moment, nehmen Karolas Angebot dann aber erleichtert und dankend an.

Aus der Hotelnacht wird also ein gemeinsamer Haushalt. Karola geht einkaufen, kümmert sich um die Medikamente und kocht. Und Wolfgang ist verliebt. Wer hat denn schon das Glück, eine solch hilfsbereite Frau an seiner Seite zu haben? Karola gehört ab jetzt dazu. Und bekommt deshalb selbstverständlich auch den Zugang zu Wolfgangs Konten, darf die Bilder von Wolfgangs verstorbener Frau wegräumen und ist bei Arztgesprächen mit dabei.

Kritische Fragen und Kontaktabbruch

Aber dann wird Jana skeptisch. In wen hat sich ihr Vater da eigentlich verliebt? Im Internet findet man über diese Frau, die plötzlich in Wolfgangs Leben getreten ist, nichts. Eine besonders kritische Frage am Kaffeetisch entfacht zwischen Vater und Tochter einen heftigen Streit. Er schmeißt sie aus seinem Haus und macht deutlich: Wer ein Problem mit Karola hat, hat automatisch auch eines mit ihm. Er stellt sich vor seine neue Frau – und besiegelt damit unwissentlich sein Lebensende. „In fremden Händen“ zeigt, was passieren kann, wenn aus Liebe, Einsamkeit und Bedürftigkeit naives Vertrauen wird.