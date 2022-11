Kurioser Vorfall bei Bauer sucht Frau: Kandidatin will Melone schälen – Bauer Jörg greift ein

Halle (Saale)/DUR/acs - Nach zwei Wochen coronabedingter Pause durfte Bauer-sucht-Frau-Kandidatin Patricia wieder bei Bauer Jörg einziehen. Kaum wieder da, bringt sie auch schon wieder Wind in die Sendung – beziehungsweise in Jörgs Küche.

Denn Patricia wollte Jörg mit einem selbstgemachten Süßkartoffel-Curry überraschen. Zum Nachtisch hatte sie sich überlegt, Melone aufzutischen. Dumm nur, dass die junge Mutter absolut kein Profi am Herd ist.

„Bauer sucht Frau“-Jörg blickt skeptisch aufs Süßkartoffel-Curry

„Ich koche sehr selten – eigentlich nie. Zu Hause lasse ich eigentlich ganz gerne alles machen. Ich habe eine sehr nette Nachbarin. Ich bringe einfach Lebensmittel mit und die macht dann etwas zu essen für mich und meinen Sohn. Und es gibt ja auch genug Imbissbuden. Man kriegt ja wirklich alles“, erklärt Patricia.

Sie war sich bereits von vornherein nicht sicher, ob Bauer Jörg ihr Essen schmecken würde. „Ich bin gespannt, ob das Sprichwort stimmt, 'was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht‘“, erzählt sie. Und tatsächlich: Jörg war nicht sehr begeistert: „Joa, ungewohnt schmeckt's“, ließ der Bauer verlauten.

Dass er nur Gemüse auf seinem Teller vorfand, war ihm nicht ganz geheuer. Identifizieren konnte er die Zutaten auch nicht. „Mit Gemüse kenne ich mich nicht aus“, verkündete er. Für die Süßkartoffel hatte er sogar nur ein „Oh mein Gott“ übrig.

Hinterher gestand er: „Nee, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ich habs gegessen. Wenn sie es nochmal kocht, werde ich es auch wieder essen. Aber mein Lieblingsessen wird es nicht werden.“

Nachtisch mit Hindernissen: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Patricia scheitert an der Wassermelone

Zum Nachtisch sollte es eine Wassermelone geben. Hier scheiterte Patricia jedoch bereits an der Zubereitung. Denn als sie die Melone in die Hand nahm, ging ihr nächster Griff zum Sparschäler. „In dieser Kugel ist ja dieses Rote und man isst ja nur das Rote. Das heißt also, das Grüne muss ja ab.“ Sie gesteht: „Normalerweise hole ich die immer bereits geschnitten in so Schälchen."

Beim Griff zum Sparschäler zeigte sich Bauer Jörg allerdings verwirrt. „Was willst du denn damit?“, fragte er Patricia. „Die Pelle ab“, lautete ihre völlig selbstverständliche Antwort - immerhin esse man ja nur „das Rote“.

Melonen-Irrsinn bei „Bauer sucht Frau“: Bauer Jörg erklärt, wie man Wassermelone richtig schneidet

„Willst du mich verarschen?", war Bauer Jörgs Antwort darauf. „Ich esse zwar keine Melone, aber ich hab zumindest gewusst, dass man die Melone aufschneiden und Stücke rausschneiden muss“, erklärte er später schmunzelnd.

Daraufhin sah er sich scheinbar gezwungen, einzugreifen. „Ich hole erstmal ein richtiges Messer. (...) Dann zeige ich dir mal, wie das richtig zerlegt wird“, verkündete er und belehrte seine Kandidatin, dass die Schale mindestens „einen halben Zentimeter dick“ sei. „Okay, da kann ich lange schälen", sah am Ende auch Patricia ihr Missgeschick ein.