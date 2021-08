„Wickie und die starken Männer“: Animierter Seefahrerspaß

Berlin (dpa) – - Wie wird man erwachsen als Wikinger? Wie kann man sich behaupten im Kreise bereits gestandener Nordmänner?

„Wickie und die starken Männer“ entführt uns in ein animiertes Abenteuer rund um ein besonderes Schwert: Dieses hat Wikingeranführer Halvar (der in der deutschen Version mit der Stimme von Dietmar Bär auftritt) dem Schrecklichen Sven entwendet. Worauf es zu einem kleinen Unfall kommt: Plötzlich ist Halvars Frau, die geliebte Mutter von Wickie, zu Gold erstarrt. Und all die Wikinger, die müssen sich nun zusammenraufen, um irgendeine Lösung zu finden. Unterstützt von seiner Cousine schmiedet der kleine Wickie in dieser deutsch-französisch-belgischen Koproduktion einen Plan.

Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert, Deutschland/Frankreich/Belgien 2019, 81 Min., FSK ab 0, von Eric Cazes