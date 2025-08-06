Am 20. August meldet sich die ZDF-Krimisendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ mit fünf neuen Kriminalfällen zurück. Fünf bislang ungelöste Verbrechen werden im Studio rekonstruiert.

Im August sollen bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ fünf Verbrechen aufgelöst werden.

München. - Nur wenige Wochen nach der spektakulären Juli-Ausgabe kehrt das ZDF-Format „Aktenzeichen XY … ungelöst“ zurück. Am 20. August um 20.15 Uhr wird die nächste Sendung mit fünf neuen erschütternden Fällen ausgestrahlt.

Wie gewohnt hofft Moderator Rudi Cerne dabei auf die Mithilfe der Zuschauer, um entscheidende Hinweise zur Aufklärung der Verbrechen zu erhalten.

Auch interessant: Opfer verliert Auge - wenige Hinweise nach „Aktenzeichen XY“

„Aktenzeichen XY … ungelöst“ – fünf neue Fälle laufen im August im ZDF

Wie das ZDF im Presseportal bekannt gibt, reicht die Palette der Fälle von einem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar bis hin zu einem Raub mit Geiselnahme in einer Bank. Besonders erschütternd: Die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem Kegelabend auf dem Heimweg verfolgt wird.

Lesen Sie auch: Vermisster aus Rathenow – „Aktenzeichen XY“ berichtet

Auch ein bewaffneter Überfall auf einen Supermarkt und ein besonders auffälliger Täter bei einem weiteren Raubüberfall werden im Studio neu aufgearbeitet. Es können aber auch noch neue Fälle dazukommen, die kurzfristig mit in die Sendung aufgenommen werden.

Neben dem Lösen von Verbrechen widmet sich die Sendung auch wieder dem XY-Preis. Er ehrt Menschen, die durch besonders mutiges Handeln Straftaten verhindern oder zur Aufklärung beitragen konnten. Im August wird ein Mann geehrt, der bei einer Prügelei in der Nacht als einziger eingeschritten ist.