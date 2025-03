Bei der Trödel-Sendung "Bares für Rares" ist Walter Lehnertz längst Kult. Nun bekommt der Antiquitätenhändler seine eigene Sendung im ZDF. Um was geht es in der Doku-Soap „Waldis Welt“?

Köln/Halle (Saale).- Seit 2013 ist Walter Lehnertz Teil von Horst Lichters Erfolgsshow "Bares für Rares" im ZDF. Doch demnächst wird der Antiquitätenhändler nicht nur in dieser Sendung zu sehen sein, sondern auch in seiner eigenen Doku-Soap: „Waldis Welt“ heißt die Reihe, die den Experten in seinem Alltag begleitet.

Walter Lehnertz: Sein Zuhause ist der Antikhof in der Eifel

Zu Hause ist 80-Euro-Waldi, wie Lehnertz von Fans auch genannt wird, auf einem Antikhof in der Eifel. Laut dem ZDF empfängt der Trödelliebhaber hier Interessierte, die sich für seine Angebote und für seine Geschichten interessieren. Wie das abläuft, ist unter anderem in der Sendung zu sehen.

Lehnertz freut sich über die eigene Doku: "Es ist gigantisch! Die Leute sehen endlich, wie viel Arbeit eigentlich um mich herum passiert. Klar, es ist anstrengend, aber ich liebe es!", sagte er dem ZDF.

"Waldis Welt" im ZDF zeigt Lehnertz auch als Künstler

„Ich wollte eigentlich schon immer eine eigene Angelsendung machen“, verriet Lehnertz. „Dann kam ‚Waldis Welt‘ – und das ist mir sogar noch lieber. Jetzt können mich die Menschen wirklich kennenlernen.“

Laut dem ZDF wird in der Sendung auch zu sehen sein, wie Waldi als Künstler und Entertainer agiert. Unter anderem zeigt die Doku-Soap einen Karnevalsauftritt.

Die Doku-Soap „Waldis Welt“ hat sechs Folgen. Die erste Folge ist am 20. April um 14.10 Uhr im Fernsehen zu sehen, am 18. April bereits in der Mediathek des ZDF.