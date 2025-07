Der "ZDF-Fernsehgarten" spaltet die Gemüter. Während Andrea Kiewel auf dem Mainzer Lerchenberg für Stimmung sorgt, mehren sich kritische Stimmen im Netz. Dennoch kündigt der Sender eine neue Saison 2026 an.

Fernsehgarten: Bleibt Andrea Kiewel die Chefin? ZDF kündigt neue Saison 2026 an

Trotz Kritik im Internet an Andrea Kiewel setzt das ZDF auf die Zukunft des "Fernsehgarten".

Mainz. – Am vergangenen Sonntag verwandelte Andrea Kiewel den Mainzer Lerchenberg erneut in eine Partyzone. Die Mallorca-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten" brachte Sommer- und Ballermannstimmung auf die Bildschirme.

Doch nicht alle Zuschauer sind begeistert von der langjährigen Moderatorin und machen ihrem Unmut öffentlich Luft.

Kritik an Andrea Kiewel: Zuschauer wollen Wechsel beim "ZDF-Fernsehgarten"

In den sozialen Medien, besonders auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show, häufen sich kritische Stimmen. Mehrere User äußern den Wunsch nach einer neuen Moderatorin.

Kommentare wie "Wann geht Kiwi endlich in Rente 😢" oder "Die Sendung war mega aber nur die Kiwi zum fremdschämen sehr schade" zeigen, wie gespalten die Fan-Community ist. Dennoch scheint der Sender seine Erfolgsshow nicht infrage zu stellen.

Wie schlagerprofis.de entdeckte, hat das ZDF bereits die nächste Saison angekündigt. Auf der offiziellen Ticketseite startet der Vorverkauf für die Sommer-Show 2026 im März kommenden Jahres. Ob Andrea Kiewel auch dann wieder als Moderatorin auf der Bühne steht, bleibt offen.

Neuer "ZDF-Fernsehgarten"-Ableger "Streamergarten" startet auf Twitch

Bis Ende September gibt es den "ZDF-Fernsehgarten" weiter regelmäßig live aus Mainz. Zusätzlich ist seit dem 29. Juli ein neues Online-Format im Angebot: der „Streamergarten“ auf Twitch, wobei Zuschauer interaktiv dabei sein können.

Die interaktive Show richtet sich an ein jüngeres Publikum und kombiniert Live-Musik, Spielshows und Challenges. Aber auch altbekannte Gesichter konnte man in der ersten Sendung erlebe. So waren die "Bares für Rares"-Händler Julian Schmitz-Avila und Waldi Lehnertz im Stream zu sehen.

Moderiert wurde die Sendung von Streamerin "Nova" und dem YouTuber "Aditotoro". Die nächsten Ausgaben sind für den 12. August und den 28. Oktober geplant.