Andrea Kiewel meldet sich nach ihrer Ausreise aus Israel zurück auf der Fernsehgarten-Bühne. Nachdem sie ihre Jubiläumssendung verpasst hatte, moderiert sie am Sonntag wieder live aus Mainz.

Wieder Live Am Lerchenberg

Andrea Kiewel moderiert am Wochenende wieder den ZDF-Fernsehgarten.

Mainz. - Nach einer ungeplanten Zwangspause meldet sich Andrea Kiewel am Sonntag zurück im „ZDF-Fernsehgarten“. Die Moderatorin hatte in der vergangenen Woche wegen einer gesperrten Flugverbindung aus Israel ihre eigene Jubiläumssendung verpasst. Nun steht sie am Wochenende wieder live auf dem Lerchenberg vor der Kamera.

Reiseprobleme verhinderten Jubiläumsshow vom Fernsehgarten für Andrea Kiewel

Es hätte ein besonderer Moment für Andrea Kiewel werden sollen: 25 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“. Doch ausgerechnet zur Jubiläumssendung konnte die Moderatorin nicht dabei sein. Hintergrund war die angespannte politische Lage im Nahen Osten.

Der Luftraum über Israel war zeitweise gesperrt – eine Rückreise aus ihrer Wahlheimat Tel Aviv nach Deutschland war nicht möglich. Das ZDF griff kurzfristig ein und ließ Joachim Llambi und Lutz van der Horst einspringen.

Wie der Sender jetzt mitteilte, hat Kiewel mittlerweile ausreisen können. Am Sonntag wird sie wieder wie gewohnt durch die Sendung führen – und auf eine prominente Gästeliste blicken.

Diese Gäste sind am Sonntagmittag beim ZDF-Fernsehgarten mit dabei

Oceana

Christin Stark

Anna-Carina Woitschack

Nick Howard

DeSchoWieda

Bell Book & Candle

Drei Meter Feldweg

Douwe Bob

Für die neue Ausgabe mit dem Titel „Sommer-Check“ hat das ZDF zahlreiche Künstlerinnen und Künstler angekündigt. Musikalisch setzt die Sendung auf ein breites Spektrum – von Pop über Schlager bis hin zu Folk.

Ein besonderes Highlight dürfte das gemeinsame Duett von Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan werden. Die beiden Künstler präsentieren eine neue Version des Klassikers „Dein ist mein ganzes Herz“.