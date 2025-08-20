Unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt" begrüßt Andrea Kiewel am Sonntag, 21. September, wieder zahlreiche Show-Acts im "ZDF-Fernsehgarten".

Diese Musiker treten nächsten Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" auf

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 21. September, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Wegen der Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft fiel der "ZDF-Fernsehgartens" vergangene Woche aus. Am Sonntag, 21. September, begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt" jedoch wieder zahlreiche Musik-Acts.

Lesen Sie auch: "Ist das ein neuer Bully-Film?": Fans zerreißen ZDF-Fernsehgarten

Die beliebte TV-Show, die seit 1986 zum festen Bestandteil des deutschen Fernsehens gehört, steht diesmal ganz im Zeichen der Musik: "Der Fernsehgarten singt". Wie gewohnt führt Andrea Kiewel – von ihren Fans liebevoll ‚Kiwi‘ genannt – charmant durch die Sendung.

Pierre Littbarski zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Als Gast in der kommenden Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" ist der ehemalige deutsche Fußballer Pierre Littbarski eingeladen.

Lesen Sie auch: Deal mit Hochzeitsplaner "Froonck"? Das ist an den Gerüchten um Kiewels Live-Hochzeit dran

Pierre Littbarski wird im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast sein. (Foto: Imago/Panama Pictures)

Seinen Durchbruch feierte er 1990, als er mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Italien gewann. Auch Anhänger des 1. FC Köln kennen seinen Namen bestens.

Nach Absage im Juli: Nik P. tritt auf Mainzer Lerchenberg auf

Schlagerfans kennen ihn vor allem durch seinen Megahit "Ein Stern", den er 2007 gemeinsam mit DJ Ötzi veröffentlichte. Nun holt Nik P. seinen ursprünglich für Juli geplanten Auftritt nach – damals musste er wegen gestrichener Flüge kurzfristig absagen.

Nik P. tritt am 21. September bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Andy Bünning)

Der gemeinsame Hit mit DJ Ötzi katapultierte Nik P. an die Spitze der deutschen Musikcharts – ganze elf Wochen lang hielt sich "Ein Stern" auf Platz eins. Mit über 450.000 verkauften Exemplaren wurde der Song gleich dreifach mit Gold ausgezeichnet.

Lesen Sie auch: Ballermann-Star Ikke Hüftgold tritt nicht im ZDF-Fernsehgarten auf – Das ist der Grund

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 21. September 2025:

Nik P. – Sänger

– Sänger Pierre Littbarski – Ex-Fußballer und Weltmeister

– Ex-Fußballer und Weltmeister Aleksandra Bechtel – Fernsehmoderatorin

– Fernsehmoderatorin Caleb Hearn – Singer-Songwriter

– Singer-Songwriter Thomas Anders – Sänger und Musikproduzent

– Sänger und Musikproduzent Heinz Rudolf Kunze – Sänger, Schriftsteller und Liedermacher

– Sänger, Schriftsteller und Liedermacher Toni Krahl und Die Kinx vom Prenzlauer Berg

und Die Kinx vom Prenzlauer Berg SOPHIA x KAYEF

Tom Marks – Sänger und Entertainer

Weitere Künstler und andere Promis werden noch angekündigt.

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Lesen Sie auch: "Teilweise sehr anstrengend": Deshalb hagelt es massenweise negative Kommentare für Andrea Kiewel

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Lesen Sie auch: "Austauschbar" vom "Schlagerquietschi": Anna-Carina Woitschack erntet fiese Kritik

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 21. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.