Unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt" begrüßt Andrea Kiewel am Sonntag, dem 21. September, wieder zahlreiche Show-Acts im "ZDF-Fernsehgarten".

Gäste im "ZDF-Fernsehgarten": Diese Stars werden am Sonntag von Andrea Kiewel begrüßt

Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 21. September, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Wegen der Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft fiel der "ZDF-Fernsehgartens" vergangene Woche aus. Am Sonntag, 21. September, begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt" jedoch wieder zahlreiche Musik-Acts.

Seit 1986 begeistert die Kultsendung das deutsche Fernsehpublikum – und diesmal dreht sich alles um musikalische Highlights: "Der Fernsehgarten singt". Mit gewohntem Charme führt Moderatorin Andrea Kiewel, von ihren Anhängern liebevoll "Kiwi" genannt, durch das Programm.

Pierre Littbarski zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

In der nächsten Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" darf sich das Publikum auf einen besonderen Gast freuen: Ex-Fußballnationalspieler Pierre Littbarski wird mit dabei sein.

Pierre Littbarski wird im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag zu Gast sein. (Foto: Imago/Breuel-Bild)

Seinen großen Moment erlebte er 1990, als er mit dem DFB-Team in Italien den Weltmeistertitel holte. Und auch beim 1. FC Köln genießt Pierre Littbarski bis heute Kultstatus unter den Fans.

Nach Absage im Juli: Nik P. tritt auf Mainzer Lerchenberg auf

Schlagerliebhaber verbinden seinen Namen vor allem mit dem Hit "Ein Stern", den er 2007 zusammen mit DJ Ötzi landete. Jetzt steht Nik P. endlich auf der "Fernsehgarten"-Bühne. Seinen ursprünglich für Juli geplanten Auftritt musste er damals wegen Flugausfällen kurzfristig verschieben.

Nik P. tritt am Sonntag, dem 21. September, bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Star-Media)

Mit dem Duett "Ein Stern" stürmte Nik P. gemeinsam mit DJ Ötzi die deutschen Charts – und das mit beeindruckender Ausdauer: Satte elf Wochen lang thronte der Song auf Platz eins. Über 450.000 verkaufte Exemplare sicherten dem Schlagerhit gleich dreimal Gold.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 21. September 2025:

Pierre Littbarski – Ex-Fußballer und Weltmeister

– Ex-Fußballer und Weltmeister Nik P. – Sänger

– Sänger Aleksandra Bechtel – Fernsehmoderatorin

– Fernsehmoderatorin Caleb Hearn – Singer-Songwriter

– Singer-Songwriter Thomas Anders – Sänger und Musikproduzent

– Sänger und Musikproduzent Heinz Rudolf Kunze – Sänger, Schriftsteller und Liedermacher

– Sänger, Schriftsteller und Liedermacher Toni Krahl und Die Kinx vom Prenzlauer Berg

und Die Kinx vom Prenzlauer Berg SOPHIA x KAYEF

Tom Marks – Sänger und Entertainer

Weitere Künstler und andere Promis werden noch angekündigt.

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 21. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.