Mainz. – Ganz im Zeichen des Oktoberfestes steht der "ZDF-Fernsehgarten" am kommenden Sonntag, dem 28. September. Dann begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel, von ihren Anhängern liebevoll "Kiwi" genannt, wieder zahlreiche Musik-Acts passend zum Motto.

Stefan Mross zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Stefan Mross (49) wurde bereits als 13-Jähriger von Karl Moik als musikalisches Talent entdeckt. In dessen Show "Wie die Alten sungen" hatte Mross daraufhin auch seinen ersten Fernsehauftritt.

Stefan Mross wird im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag zu Gast sein. (Foto: Imago/Hofer)

Kurze Zeit später gewann der heute 49-Jährige auch seinen ersten Wettbewerb: den Grand Prix der Volksmusik für Österreich. Seitdem ist er fester Bestandteil in der Schlagerszene – erst als Trompeter, später auch als Sänger und Moderator.

Seit 2005 moderiert er die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags". Dort hatte er im August auch den Auftritt bei Andrea Kiewel im Fernsehgarten angekündigt. Die Frage, ob die beiden auch ein Lied zusammen singen werden, ließ Mross unbeantwortet. Am Sonntag werden es die Zuschauer erfahren.

Stefanie Hertel tritt auf Mainzer Lerchenberg auf

Ebenfalls am Sonntag dabei sein wird Stefanie Hertel (46). Auch sie sammelte in frühen Jahren Bühnenerfahrung. Die Tochter des Volksmusikers Eberhard Hertel stand bereits im Alter von vier Jahren gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne.

Stefanie Hertel tritt am Sonntag, dem 28. September, bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Bildagentur Monn)

Ihren Durchbruch schaffte Hertel 1992 beim Grand Prix der Volksmusik. Mit dem Titel "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" gewann sie den Wettbewerb.

Ein Jahr zuvor lernte sie beim gleichen Wettbewerb den Trompeter Stefan Mross kennen, den sie 2006 heiratete. Das Paar hat eine Tochter, Johanna Mross. 2011 gaben Hertel und Mross jedoch ihre Trennung bekannt.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 28. September 2025:

Stefan Mross – Sänger und Moderator

– Sänger und Moderator Stefanie Hertel – Sängerin und Moderatorin

– Sängerin und Moderatorin Die Draufgänger – österreichische Cover-Band

österreichische Cover-Band voXXclub – Band der volkstümlichen Schlagermusik

Band der volkstümlichen Schlagermusik Antonia aus Tirol – Sängerin und Entertainerin

Sängerin und Entertainerin Die Jungen Zillertaler – Band

Band RELAX – Band

Band Mountain Crew – Band

Band Schürzenjäger – Band

Weitere Künstler und andere Promis werden noch angekündigt.

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 28. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.