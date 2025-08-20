Wegen einer Sportveranstaltung legt der "ZDF-Fernsehgarten" eine einwöchige Pause ein. Am 21. September meldet sich die beliebte Show zurück – diesmal unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt". Diese Gäste werden erwartet.

"ZDF-Fernsehgarten" mit einer Woche Pause: Diese Gäste werden dann von "Kiwi" begrüßt

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 21. September, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Fans des "ZDF-Fernsehgartens" müssen eine Woche länger als sonst auf die neueste Ausgabe vom Lerchenberg in Mainz warten. Wegen der Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft pausiert die Show. Die nächste Ausgabe der beliebten Musiksendung wird am 21. September ausgestrahlt.

Lesen Sie auch: "Ist das ein neuer Bully-Film?": Fans zerreißen ZDF-Fernsehgarten

Die beliebte TV-Show, die seit 1986 zum festen Bestandteil des deutschen Fernsehens gehört, steht diesmal ganz im Zeichen der Musik: "Der Fernsehgarten singt". Wie gewohnt führt Andrea Kiewel – von ihren Fans liebevoll ‚Kiwi‘ genannt – charmant durch die Sendung.

Pierre Littbarski zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Als Gast in der kommenden Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" ist der ehemalige deutsche Fußballer Pierre Littbarski eingeladen.

Lesen Sie auch: Deal mit Hochzeitsplaner "Froonck"? Das ist an den Gerüchten um Kiewels Live-Hochzeit dran

Pierre Littbarski wird im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast sein. (Foto: Imago/Panama Pictures)

Seinen Durchbruch feierte er 1990, als er mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Italien gewann. Auch Anhänger des 1. FC Köln kennen seinen Namen bestens.

Nach Absage im Juli: Nik P. tritt auf Mainzer Lerchenberg auf

Schlagerfans kennen ihn vor allem durch seinen Megahit "Ein Stern", den er 2007 gemeinsam mit DJ Ötzi veröffentlichte. Nun holt Nik P. seinen ursprünglich für Juli geplanten Auftritt nach – damals musste er wegen gestrichener Flüge kurzfristig absagen.

Nik P. tritt am 21. September bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Andy Bünning)

Der gemeinsame Hit mit DJ Ötzi katapultierte Nik P. an die Spitze der deutschen Musikcharts – ganze elf Wochen lang hielt sich "Ein Stern" auf Platz eins. Mit über 450.000 verkauften Exemplaren wurde der Song gleich dreifach mit Gold ausgezeichnet.

Lesen Sie auch: Ballermann-Star Ikke Hüftgold tritt nicht im ZDF-Fernsehgarten auf – Das ist der Grund

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 21. September 2025:

Pierre Littbarski – Ex-Fußballer und Weltmeister

– Ex-Fußballer und Weltmeister Nik P. – Sänger

– Sänger Aleksandra Bechtel – Fernsehmoderatorin

– Fernsehmoderatorin Caleb Hearn – Singer-Songwriter

Weitere Künstler und andere Promis werden noch angekündigt.

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Lesen Sie auch: "Teilweise sehr anstrengend": Deshalb hagelt es massenweise negative Kommentare für Andrea Kiewel

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Lesen Sie auch: "Austauschbar" vom "Schlagerquietschi": Anna-Carina Woitschack erntet fiese Kritik

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 21. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.