"ZDF-Fernsehgarten": Unter dem Motto "Zeitreise" treten am 31. August diese Stars auf

Mainz. – Am Sonntag, dem 31. August, begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (60) wieder allerhand Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg. Dieses Mal läuft die beliebte Schlagershow, die es bereits seit 1986 im deutschen Fernsehen gibt, unter dem Motto "Zeitreise" - man darf also gespannt sein, in welche Epoche es geht.

FrontM3n tritt im "ZDF-Fernsehgarten" auf

FrontM3n ist ein britisches Musiktrio, bestehend aus den Sängern und Gitarristen Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Trio eine große Fangemeinde erarbeitet.

FrontM3n tritt im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Future Image)

Gegründet hat sich das Musiktrio Ende 2015 und gab bereits Anfang 2016 sein erstes Konzert in der Kulturfabrik Krefeld. Inzwischen blicken die Musiker auf sechs veröffentliche Alben zurück.

Musikalisch sind sie in den Genres Akustik-Gitarren-Pop und West-Coast-Pop unterwegs, oft mit Elementen aus Rock und Folk versetzt.

Francine Jordi auf dem Mainzer Lerchenberg

Sängerin, Komponistin und Fernsehmoderatorin Francine Jordi wurde 1977 in der Schweiz geboren. Ihren ersten Bühnenauftritt hatte sie im Alter von neun Jahren – allerdings nicht allein, sondern zusammen mit ihrer Familie.

Francine Jordi sind ebenfalls am 31. August bei Andrea Kiewel zu Gast. (Foto: Imago/Bildagentur Monn)

Ihren Durchbruch als Solo-Künstlerin schaffte sie 1998 beim "Grand Prix der Volksmusik" in Wien. 2002 nahm sie für ihr Heimatland am Eurovision Song Contest in Estland teil. Mit ihrem selbst komponierten und getexteten Song "Dans le jardin de mon âme" schaffte sie es jedoch nur auf Platz 22.

2004/2005 wechselte sie die Musikrichtung zu Schlager und Swing. Zusammen mit der SWR-Big-Band veröffentlichte sie eine Swing-CD, bei der auch Karel Gott, Wencke Myhre, Semino Rossi und Simone mitwirkten.

Regelmäßig landet sie mit ihren Songs in der Schweiz und auch in Österreich in den Musikcharts.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 31. August 2025

FrontM3n – britisches Musikertrio

britisches Musikertrio Francine Jordi – Sängerin und Komponistin

Sängerin und Komponistin Matt & Sem – holländisches Musiker-Duo

holländisches Musiker-Duo Paso Doble – deutsche Band

Guiness-Buch der Rekorde nimmt "ZDF-Fernsehgarten" auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die Sendung läuft am Sonntag, 31. August, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.