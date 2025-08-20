Am Sonntag, dem 5. Oktober, wird Andrea Kiewel dieses Mal nicht vom Mainzer Lerchenberg senden. Mit "ZDF-Fernsehgarten on tour" verschlägt es die Schlagershow ins Saarland.

"ZDF-Fernsehgarten": Warum die Folge am Sonntag nicht aus Mainz gesendet wird

Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 5. Oktober, wieder viele Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Am Sonntag, 5. Oktober, ist Andrea Kiewel mit dem "ZDF-Fernsehgarten" nicht wie üblich auf dem Mainzer Lerchenberg zu finden. Zweimal im Jahr tourt die Schlagershow nämlich durch die Bundesrepublik.

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit verschlägt es den "ZDF-Fernsehgarten" in der ersten Herbstausgabe ins Saarland, wo die offiziellen Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung stattfinden.

Dabei werden in dieser Sendung die Sehenswürdigkeiten des Saarlandes und seiner Hauptstadt Saarbrücken präsentiert. Am 5. Oktober übernimmt dies Jess Schöne.

Lesen Sie auch: "Ist das ein neuer Bully-Film?": Fans zerreißen ZDF-Fernsehgarten

Dick Brave am Sonntag zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Nachdem es lange still um ihn geworden war, bringt Sänger Sasha (53) seine Kunstfigur Dick Brave zurück. Als Rockabilly will der 53-Jährige im kommenden Jahr wieder auf Club-Tour gehen.

Dick Brave wird im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 5. Oktober, zu Gast sein. (Foto: Imago/Eibner)

Mit seinem Rockabilly-Projekt "Dick Brave and the Backbeats" feierte der Künstler 2002 große Erfolge.

Lesen Sie auch: Deal mit Hochzeitsplaner "Froonck"? Das ist an den Gerüchten um Kiewels Live-Hochzeit dran

Lena Marie Engel ist am Sonntag bei Andrea Kiewel zu Gast

Mit ihrer Mischung aus modernen Pop-Sounds und traditionellen Schlagerelementen trifft Lena Marie Engel (24) den Geschmack ihrer Hörer.

Lena Marie Engel tritt am Sonntag, dem 5. Oktober, im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Bildagentur Monn)

Momentan gehört die 24-Jährige zu den aufstrebenden deutschen Schlagersängerinnen. Zu ihren bekanntesten Hits gehören Titel wie "Hallöchen", "Offline" oder "Riesenrad".

Lesen Sie auch: Ballermann-Star Ikke Hüftgold tritt nicht im ZDF-Fernsehgarten auf – Das ist der Grund

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 5. Oktober 2025:

Dick Brave - Kunstfigur des Sängers Sasha

- Kunstfigur des Sängers Sasha Lena Marie Engel - Sängerin

- Sängerin Alexander Eder - Singer-Songwriter

- Singer-Songwriter Christian Rach - Fernsehkoch

- Fernsehkoch Sophia - Sängerin

- Sängerin Matthias Maurer - Astronaut

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Lesen Sie auch: "Teilweise sehr anstrengend": Deshalb hagelt es massenweise negative Kommentare für Andrea Kiewel

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Lesen Sie auch: "Austauschbar" vom "Schlagerquietschi": Anna-Carina Woitschack erntet fiese Kritik

Die nächste Sendung des "ZDF-Fernsehgartens" läuft am Sonntag, dem 5. Oktober, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.