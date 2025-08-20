Am Sonntag, dem 31. August, lädt der "ZDF-Fernsehgarten" zu einer musikalischen "Zeitreise" ein. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt dazu erneut eine Vielzahl an Künstlerinnen und Künstlern auf dem Mainzer Lerchenberg.

"ZDF-Fernsehgarten": Diese Stars hat Andrea Kiewel am 31. August zu Gast

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 31. August, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Am Sonntag, dem 31. August, begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (60) wieder allerhand Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg. Dieses Mal läuft die beliebte Schlagershow, die es bereits seit 1986 im deutschen Fernsehen gibt, unter dem Motto "Zeitreise" - man darf also gespannt sein, in welche Epoche es geht.

FrontM3n tritt im "ZDF-Fernsehgarten" auf

Das britische Trio FrontM3n setzt sich aus den Sängern und Gitarristen Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson zusammen. In kürzester Zeit konnte sich die Band eine beachtliche Fanbasis aufbauen.

FrontM3n tritt im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Berlinfoto)

Das Musiktrio formierte sich Ende 2015 und stand bereits Anfang 2016 erstmals auf der Bühne – in der Kulturfabrik Krefeld. Mittlerweile können die drei Künstler auf sechs veröffentlichte Alben zurückblicken.

Klanglich bewegen sie sich zwischen Akustik-Gitarren-Pop und West-Coast-Pop, wobei ihre Songs häufig durch Einflüsse aus Rock und Folk ergänzt werden.

Francine Jordi auf dem Mainzer Lerchenberg

Francine Jordi, geboren 1977 in der Schweiz, ist als Sängerin, Komponistin und Fernsehmoderatorin bekannt. Bereits mit neun Jahren stand sie erstmals auf der Bühne – gemeinsam mit ihrer Familie.

Francine Jordi ist ebenfalls am 31. August bei Andrea Kiewel zu Gast. (Foto: Imago/Eventpress)

1998 gelang ihr der Durchbruch als Solokünstlerin beim „Grand Prix der Volksmusik“ in Wien. Vier Jahre später vertrat sie die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Estland – mit dem selbst geschriebenen und komponierten Titel „Dans le jardin de mon âme“. Dort erreichte sie den 22. Platz.

2004/2005 wechselte sie die Musikrichtung zu Schlager und Swing. Zusammen mit der SWR-Big-Band veröffentlichte sie eine Swing-CD, bei der auch Karel Gott, Wencke Myhre, Semino Rossi und Simone mitwirkten.

Regelmäßig landet sie mit ihren Songs in der Schweiz und auch in Österreich in den Musikcharts.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 31. August 2025

FrontM3n – britisches Musikertrio

britisches Musikertrio Francine Jordi – Sängerin und Komponistin

Sängerin und Komponistin Matt & Sem – holländisches Musiker-Duo

holländisches Musiker-Duo Paso Doble – deutsche Band

Guiness-Buch der Rekorde nimmt "ZDF-Fernsehgarten" auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die Sendung läuft am Sonntag, 31. August, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.