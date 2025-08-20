Eine sehr lange Zeit müssen sich Schlagerfans gedulden, bis wieder der "ZDF-Fernsehgarten" sonntags über die Bildschirme flimmert. Nach den zwei Herbstausgaben endet die Saison.

Kein Schlager mehr am Sonntag: Kommt der "ZDF-Fernsehgarten" mit Kiwi wieder?

Mainz. – "Das war ein großartiges Finale für die Saison", verabschiedet sich der "ZDF-Fernsehgarten" auf Instagram von seinen Zuschauern. Denn nach den zwei Herbstausgaben im Saarland verabschiedet sich die Schlagershow mit Andrea Kiewel (60) in die Winterpause.

Doch keine Bange, auch im kommenden Jahr wird es den "ZDF-Fernsehgarten" wieder geben, wie auf Instagram gleich angekündigt wird: "Vielen Dank Völklingen und vielen Dank an die Künstler*innen, die dabei waren! Wir sehen uns wieder im Sommer 2026."

Guinness-Buch der Rekorde nimmt „ZDF-Fernsehgarten“ auf

Ob jedoch Andrea Kiewel – von ihren Fans auch liebevoll "Kiwi" genannt – dann wieder als Moderatorin auf der Bühne stehen wird, ist noch unklar.

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.