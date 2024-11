Das ZDF-Morgenmagazin macht am Montag Halt in Halle. Moderator Mitri Sirin will mit den Bürgern und seinen Gästen, darunter Ministerpräsident Reiner Haseloff, über das Miteinander von Ost und West in der Händelstadt sprechen.

Halle (Saale). - Wie sieht das Miteinander von Ost und West 35 Jahre nach dem Mauerfall in Halle aus? Dieser Frage will ZDF-Morgenmagazin Moderator Mitri Sirin am Montag, 11. November, nachgehen, wenn das Morgenmagazin in der Händelstadt Halt macht. Zwischen 6 und 9 Uhr meldet sich der Moderator live aus der Siedehalle der Saline in Halle.

In Liveschaltungen hört sich Sirin dann bei Bürgern um, wie es um die deutsche Einheit im Jahr 2024 steht, erklärt das ZDF in einer Pressemitteilung. Dabei gehe es vor allem darum, was verbindet und was unterscheidet und wie die Zukunft miteinander gestaltet werden könne.

ZDF-Morgenmagazin in Halle: Im Gespräch mit Ministerpräsident Reiner Haseloff

Zudem sind mit Ministerpräsident Reiner Haseloff, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider und Egbert Geier, Bürgermeister der Stadt Halle, einige Gäste eingeladen, die ihre Sicht der Dinge im Dialog schildern werden.

In diesen Gesprächen spielen vor allem die zurückliegenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg eine tragende Rolle, erklärt das ZDF weiter. Wie nah ist die Politik wirklich an den Bürgern? Diesen und weiteren Fragen will Mitri Sirin in den Gesprächen auf den Grund gehen.

Im "ZDF-Morgenmagazin"-Studio in Berlin sind am Montag, 11. November 2024, von 5.30 bis 7 Uhr Philip Wortmann und von 7 bis 9 Uhr Eva-Maria Lemke im Moderationseinsatz, die in jeder halben Stunde zu Mitri Sirin nach Halle schalten.