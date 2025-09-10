Ab dem 18. November 2025 sendet das ZDF nur noch in HD. Auch ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA sind betroffen. Millionen Haushalte müssen ihre Empfangsgeräte prüfen oder umrüsten. Was es für Alternativen gibt.

Große Umstellung bei TV-Sender: Diese ZDF-Programme senden bald nur noch in HD

Die SD-Ausstrahlung beim ZDF endet nach über 15 Jahren. Wer noch mit veralteter Technik schaut, könnte bald ein schwarzes Bild sehen.

Mainz. – Ab dem 18. November 2025 vollzieht das ZDF eine bedeutende technische Umstellung: Die Programme des Hauptsenders sowie der Spartensender ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA werden künftig ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt. Damit endet die parallele Übertragung in Standard Definition (SD) und High Definition (HD), die über 15 Jahre Bestand hatte.

SD-Ausstrahlung beim ZDF endet im November

Bislang bot das ZDF seine Programme sowohl in Standard Definition (SD) als auch in High Definition (HD) an. Diese Doppelstrategie wird nun eingestellt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Mit diesem Schritt folgt der Sender anderen Anbietern, die bereits früher auf eine reine HD-Ausstrahlung gesetzt haben – darunter Arte und Phoenix, die schon im November auf die geringere Auflösung verzichteten.

Wie erkenne ich, ob ich von der ZDF-Umstellung betroffen bin?

Um herauszufinden, ob ein Wechsel nötig ist, lohnt ein Blick in die Senderliste. Steht dort "ZDF SD", "ZDFneo SD" oder "Kika SD", läuft das Programm noch in der Standardauflösung.

Ist hingegen bereits "HD" im Namen enthalten, bleibt alles wie gewohnt. Der Zusatz erleichtert es, rechtzeitig die eigene Technik zu prüfen.

So klappt die Umstellung auf HD - ZDF-Mediathek als Alternative

Für den Empfang via Satellit ist ein Fernseher mit DVB-S2-Tuner oder ein kompatibler HD-Receiver erforderlich. Mieter mit einer Gemeinschaftsanlage sollten ihre Vermieter oder die Hausverwaltung ansprechen, ob dort ein Umbau nötig ist.

Um die HD-Sender am Fernseher zu finden, muss man einen automatischen Sendersuchlauf durchführen. Der Nachteil: Die Suche und die Umstellung auf die gewohnten Programmplätze ist meistens sehr umständlich.

Wer technische Probleme bei der Umstellung hat oder auf moderne Geräte verzichten möchte, kann weiterhin auf die ZDF-Mediathek zugreifen. Dort stehen alle Inhalte in HD-Qualität zum Abruf bereit – unabhängig vom klassischen Fernsehempfang.

Vorteil für ZDF: Kostenersparnis durch Wegfall der SD-Ausstrahlung

Während SD-Qualität früher der gängige Standard war, hat sich HD längst etabliert. Full HD und Ultra HD gewinnen zudem immer stärker an Bedeutung.

Für das ZDF bringt die Entscheidung auch finanzielle Vorteile. In der Pressemitteilung erklärt der Sender, dass durch den Wegfall der SD-Programme die Kosten für die Verbreitung sinken. Damit komme man der berechtigten Erwartung an einen sparsamen Umgang mit den Rundfunkgebühren nach.