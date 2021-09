Zehn Jahre "Berlin - Tag & Nacht": RTL II plant Jubiläumsabend

Berlin/dpa/DUR - "Seit zehn Jahren ein Programmanker und erfolgreicher Dauerbrenner bei RTL II", formuliert der Sender selbst: "Berlin - Tag & Nacht" feiert Jubiläum. Die Daily Soap mit inzwischen mehr als 2500 Folgen ist montags bis freitags zu sehen und hat eine große Fangemeinde. Die Soap sei ein gutes Beispiel "für eine digital erfolgreich verlängerte Fernsehproduktion, die sich auf allen gefragten non-linearen Ausspielwegen finden lässt", teilt der Sender mit. Es gebe mehr als 5,2 Millionen "Follower und Abonnenten bei YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat und Facebook". Die erste Ausgabe lief am 12.9.2011; das Jubiläum feiert RTL II aber am 13. September.

Auf dem regulären Programmplatz am nächsten Montag (13.9.) um 19.05 Uhr können Fans die große Hochzeit von Joe und Paula verfolgen. Ab 20.15 Uhr startet dann eine Primetime-Sondersendung, die die Hochzeit weiter erzählt. Am späten Abend (nach "Love Island") gibt es noch die Sondersendung "10 Jahre Berlin - Tag & Nacht - Das große Wiedersehen", in der WG-Papa Joe (Lutz Schweigel) etwa mit Pia Tillmann (aka Meike), Falko Ochsenknecht (aka Ole), Katrin Hamann (aka Peggy), Manuel Denninger (aka Rick) und Josephine Welsch (aka Miri) feiert.