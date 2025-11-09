Miteinander „Unfreundlichkeit entsteht oft aus Unsicherheit“
Am 13. November ist der Internationale Tag der Freundlichkeit. Ein guter Anlass, um darüber zu sprechen, wie sie wirkt, warum sie ansteckend ist und wieso wir sie gerade jetzt so dringend brauchen. Roland Gebert aus Halle hat ein Buch darüber geschrieben.
Roland Gebert hat sich intensiv mit dem Thema Freundlichkeit beschäftigt. In seinem gerade erschienenen Buch „Freundlichkeit bewegt. Soziale Stärke durch ein wohlwollendes Miteinander“ (Springer Verlag) zeigt der Journalist, Autor und Sozialunternehmer aus Halle, wie schon kleine Gesten Großes bewirken können. Über seine Erkenntnisse und seine persönlichen Erfahrungen hat Manuela Bock mit Roland Gebert gesprochen.