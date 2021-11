US-Bestseller-Autor Noah Gordon ist tot

Noah Gordon bei der Weltpremiere des Kinofilms „Der Medicus“ 2013 in Berlin. Der Autor starb im Alter von 95 Jahren.

München/New York - Der US-Autor Noah Gordon, der mit Romanen wie „Der Medicus“ ein Millionenpublikum erreichte, ist tot.

Das bestätigte am Dienstag der Verlag Penguin Random House unter Berufung auf die Literaturagentur Mohrbooks in der Schweiz, die den Schriftsteller vertrat. Gordons Familie schrieb auf Facebook, er sei am Montag (Ortszeit) im Alter von 95 Jahren zu Hause gestorben.

Erst kürzlich habe er noch mit Freude seinen Geburtstag gefeiert. Er sei dankbar für das lange und fruchtbare Leben gewesen, das er geführt habe. „Noahs Leben und Werk haben das Leben von Millionen von Lesern auf der ganzen Welt berührt. Sein Werk lebt weiter“, heißt es in dem Post.

Der große internationale Erfolg gelang Gordon mit „Der Medicus“, der 1986 mit dem Originaltitel „The Physician“ erschien. Darin macht sich der Waisenjunge Rob Jeremy Cole im 11. Jahrhundert auf den Weg von England ins persische Isfahan, um bei dem berühmten Arzt Ibn Sina Medizin zu studieren.