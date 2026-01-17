Seine Leidenschaft für Sprache und das Unkonventionelle prägten Novarinas Schaffen. Nun ist der Dramatiker und Maler im Alter von 83 Jahren gestorben.

Paris - Der französisch-schweizerische Dramatiker, Autor und Maler Valère Novarina ist im Alter von 83 Jahren bei Paris gestorben. Das bestätigte der Intendant seiner Theatergruppe der französischen Zeitung „La Croix“ und der Nachrichtenagentur AFP.

Novarina war Autor von rund 50 überraschenden und provokativen Theaterstücken, die fast jedes Jahr beim Theaterfestival in Avignon aufgeführt wurden. Novarina pflegte eine Leidenschaft für die Sprache und seine Texte ließen sich keiner Kategorie zuordnen. Der bei Genf geborene Novarina studierte Literatur und Philosophie in Paris und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

„Viele sehr intelligente Menschen von heute, die sehr gut informiert sind, klären den Leser auf, sagen ihm, wohin er gehen soll, wohin der Fortschritt führt, was er denken soll, wo er sich hinbegeben soll“, sagte Novarina über seine eigene Arbeit. „Ich sehe mich eher als denjenigen, der ihm die Augen verbindet, als einen, der mit Unwissenheit gesegnet ist und diese denen anbieten möchte, die zu viel wissen.“