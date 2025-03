New York - Mit einer Neuinszenierung von William Shakespeares „Othello“ haben die US-Schauspieler Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) einen Broadway-Rekord geknackt. Schon mit acht Vorschau-Vorführungen in der vergangenen Woche spielte das Stück, das am Sonntagabend (Ortszeit) in New York offiziell Premiere feierte, rund 2,8 Millionen Dollar (etwa 2,6 Millionen Euro) ein, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Damit sei es das beste Einspielergebnis einer Woche in der Broadway-Geschichte. Den Rekord hatte zuvor das Stück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ gehalten, das in der letzten Woche des Jahres 2023 rund 2,7 Millionen Dollar eingespielt hatte.

Der durchschnittliche Ticketpreis für „Othello“ lag in der vergangenen Woche bei über 300 Dollar - manche Zuschauer bezahlten mehr als 900. Das Stück soll noch bis Juni zu sehen sein. Zur Premiere kamen Stars wie die Sängerin Jennifer Lopez, Schauspielerin Jamie Lee Curtis - und sogar Ex-Präsident Joe Biden mit Ehefrau Jill.