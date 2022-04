Wettermoderatorin verrät Publikum in Magdeburg ihre „Charisma-Formel“

Am Montag sprach TV-Wettermoderatorin Claudia Kleinert bei der Volksstimme-Reihe "Wissen 2022" im Alten Theater in Magdeburg.

Magdeburg - Es ist nicht leicht zu bestimmen, warum ein Mensch eine besondere Wirkung auf andere ausübt. Und doch ist es auf Anhieb spürbar, wenn jemand eine solche Ausstrahlung hat. So auch am Montagabend, als Claudia Kleinert um kurz nach 19 Uhr in dunklem Jackett und Jeans die Bühne im Alten Theater in Magdeburg betritt. Noch vor dem ersten Wort ist klar: Es geht um Charisma.