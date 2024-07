Zum Auftakt des Kultursommers haben ZZ Top die Bühne auf der Peißnitz in Halle gerockt. In den nächsten Wochen gibt es noch Konzerte von Zucchero, Sarah Connor und Alligatoah. Tickets sind noch erhältlich.

Halle (Saale)/MZ. - Sie mögen vielleicht nicht mehr die Jüngsten sein, aber im musikalischen Sinne alt sehen sie nicht aus, die Rocker von „ZZ Top“. Am Dienstag, 2. Juli, sind sie im Rahmen ihrer „The-Elevation-Tour“ auf der Freilichtbühne der Peißnitzinsel in Halle aufgetreten.

Laut der Konzertagentur „Mawi“ war es der erste Auftritt der amerikanischen Künstler in Deutschland seit fünf Jahren und zugleich der Auftakt des mitteldeutschen Kultursommers. In den nächsten Wochen werden noch viele große Musiker in Halle erwartet.

ZZ Top eröffnen den Kultursommer auf der Peißnitz in Halle

Der ZZ-Top-Auftritt war auch für Gitarrist Elwood Francis (61) eine Besonderheit. Francis hat den im Juli 2021 verstorbenen Dusty Hill ersetzt und bildet mit Drummer Frank Beard (75) jetzt die „Rhythmusfraktion“, heißt es aus der Konzertagentur. Francis war zuvor jahrzehntelang der Gitarrentechniker der Band gewesen.

Für sein Konzertprogramm konnte das bärtige Trio im 55. Karrierejahr aus zahlreichen Hits und Klassikern wie „Gimme All Your Lovin“, „Got Me Under Pressure“, „Tush“, „Legs“, „Sharp Dressed Man“, „La Grange“, „Rough Boy“ oder „Cheap Sunglasses“ wählen.

ZZ Top wurde 2004 in die Rock’n’Roll Hall Of Fame aufgenommen. Der Name ist eine Hommage an Bluessänger Z.Z. Hill und Sänger/Gitarrist B.B. King.

Alligatoah und Sarah Connor kommen im Juli auf die Peißnitz nach Halle

Nach ZZ Top, die in Halle von Sloper und Monokel Kraftblues als Support-Acts flankiert wurden, kommt am 20. Juli der italienische Musiker Zucchero „Sugar“ Fornaciari auf die Peißnitz. Er werde all seine erfolgreichsten und beliebtesten Songs präsentieren, heißt es aus der Konzertagentur. Eine Woche später, am 26. Juli, kommt dann Sarah Connor nach Halle, bevor am 27. Juli Alligatoah auftritt.

Zucchero, Sarah Connor, Alligatoah in Halle - hier gibt es Tickets

Für Zucchero und Sarah Connor gibt es noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse, für Alligatoah sind nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse verfügbar.

Konzertbesucher, die mit dem Auto kommen, können am Von-Danckelmann-Platz parken. Die Eintrittskarten gelten auch als ÖPNV-Ticket.