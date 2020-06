Bildhauer Volker Kiehn bereitet sich für die Kunstmitte vor und arbeitet in der HO-Galerie an Skulpturen, die er bei der Kunstmesse im Amo präsentieren wird. Foto: Marco Papritz

Die Magdeburger Messe "Kunstmitte" steht in einem besonderen Fokus. Sie wird die erste sein, die während der Corona-Krise organisiert wird.

Was bisher geschah Mit dem Ziel, Besucher mit Kunst und deren Schöpfern in Kontakt zu bringen, den Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten und zeitgenössische Kunst in all ihren Facetten abzubilden, ist die Kunstmitte im Jahr 2015 erstmals eröffnet worden. Am Salbker Wasserturm und im Pumpenhaus haben sich über 40 Künstler und Galerien präsentiert, auf Anhieb wurden über 1000 Besucher mobilisiert. Im zweiten Jahr waren es bereits über 1800 Gäste. Von Jahr zu Jahr steigerte sich nicht nur der qualitative Anspruch der einzigen Kunstmesse Mitteldeutschlands, sondern auch das Besucherinteresse: Gäste kamen längst nicht mehr nur aus Magdeburg und der Region, sie reisten quer aus der Republik an. Dies führte in der Summe zu einem größeren logistischen Aufwand und zur Entscheidung, dass die Messe an anderer Stelle weiter wachsen soll. Der Weg führte 2019 ins Amo, wo etwa ein Drittel mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung steht. Erstmals konnten sich in diesem Rahmen über 100 Künstler in Magdeburg zeigen. Trotz der Erfolge sind die Macher auf Sponsoren angewiesen. www.kunstmitte.com

Magdeburg l „Wir gehen fest davon aus, dass die Kunstmitte eröffnen wird, wir beobachten aber die Corona-Entwicklung ganz genau“, sagt Volker Kiehn von der HO-Galerie, der die Messe mit Dorothea Hertel, Matias Tosi und Thomas Wischnewski organisiert. Im April hat es einen Austausch unter den Machern gegeben, ob die dreitägige Veranstaltung in diesem Jahr stattfinden soll. „Schnell waren wir uns einig mit Blick auf die Kunstszene, dass wir Künstlern und Galerien eine Plattform bieten möchten“, so Kiehn.

Der Verantwortung bewusst

Denn durch die Pandemie fehlen den Kunstschaffenden Einnahmen, durch Laden- und Galerieschließungen und den Wegfall von Veranstaltungen in den vergangenen Monaten gestalteten sich Verkäufe und Präsentationen sehr schwierig. „Wie es um die Kunstszene steht, haben wir bei den Bewerbungen gemerkt“, verweist er auf eine spürbar niedrigere Anzahl derer, die sich für eine der sogenannten Kojen (Platz, den die Aussteller in der Messe nutzen können) interessieren. „Das ist verständlich, schließlich müssen die Künstler finanziell in Vorleistung gehen. Da haben viele abgewogen“, so der 55-Jährige. Allerdings wird die Messe, die im Vorjahr erstmals in ihrer nunmehr sechsjährigen Geschichte im Amo an der Erich-Weinert-Straße auf die Beine gestellt wurde, ein Alleinstellungsmerkmal haben: Abgesehen von der Berlin Art Week (wurde von Mai auf September verschoben) wird sie die erste Veranstaltung ihrer Art in Deutschland sein, die nach dem Ausbruch der Pandemie organisiert wird. „Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den Teilnehmern bewusst, die mehr denn je auf die Messe angewiesen sind. Das gilt auch für die Gäste, die ihren Besuch ohne Bedenken genießen sollen“, sagt der Bildhauer.

Das Organisationsteam arbeitet derzeit an einem Hygiene- und Sicherheitskonzept. Dem kommt zugute, „dass sich die Besucher stets über die Messetage verteilen, einen großen Andrang gab es nie. Außerdem verfügt das Amo über Möglichkeiten wie verschiedene Ein- und Ausgänge, mit denen der Besucherfluss als Rundgang etwa als Einbahnstraße gelenkt werden kann“, so der Künstler.

Internationaler Anstrich

Im Vorjahr konnten während des Messe-Wochenendes knapp 2000 Kunstinteressierte begrüßt werden. Er sei optimistisch, dass die Kunstmitte auch in diesem Jahr begeistern wird. „Qualitativ werden wir den nächsten Schritt machen, das zeigt sich bereits bei den Bewerbungen.“ Vor wenigen Tagen war Bewerbungsschluss. Nun liegt es in den Händen – oder besser im Blick – der Jury, wer sich in Magdeburg zeigen kann. „Fest steht, dass die Messe wieder einen internationalen Anstrich haben wird“, blickt Volker Kiehn voraus.

Ob „Corona“ auch ein Thema sein wird, ist nicht auszuschließen: Dann aber nur als Motiv, das von den Künstlern aufgegriffen und verarbeitet wird.

Die sechste Kunstmitte – Messe für zeitgenössische Kunst ist vom 10. bis 13. September 2020 im Amo geplant.