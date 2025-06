Berlin - Ob als Schutz vor UV-Strahlung oder als modisches Accessoire: Sonnenbrillen sind für viele unverzichtbare Begleiter in der warmen Jahreszeit. Die aktuellen Trends reichen von großflächigen Shield-Brillen über runde Gläser im Retro-Stil bis hin zu Oversize-Rahmen und farbenfrohen Designs. Vier Stilrichtungen stechen dabei besonders hervor und bieten für unterschiedliche Geschmäcker das passende Modell.

1. Futuristische Shield-Brillen erobern die Straßen

Shield-Brillen zählen zu den auffälligsten Modellen dieses Sommers. Sie zeichnen sich durch großflächige, durchgehende Gläser aus, die das Gesicht beinahe vollständig bedecken. Ihr Look erinnert an ein Visier und verleiht dem Träger oder der Trägerin eine fast schon futuristische Ausstrahlung. Die Gläser, so erklärt das Kuratorium Gutes Sehen (KGS), sind häufig verspiegelt, rauchig getönt oder mit Farbverlauf gestaltet, was dem Erscheinungsbild zusätzliche Tiefe verleiht.

Diese Brillen wirken besonders gut in Kombination mit klaren, strukturierten Outfits. Monochrome Farben wie Schwarz, Weiß oder Grau betonen den futuristischen Stil, ebenso wie reduzierte Schnitte, Techwear-Elemente oder Oversized-Jacken. Schmuck sollte bei diesem Look eher dezent gehalten werden, denn die Brille selbst steht hier klar im Mittelpunkt und übernimmt die Rolle des Statement-Pieces, so das KGS.

2. Runde Gläser für den Boho-Look

Runde Sonnenbrillen mit modernen, matten oder transparenten Kunststoffrahmen erinnern an den entspannten Boho-Stil der 1970er-Jahre. Die organische Farbpalette reicht von Creme über Rost bis hin zu Olivgrün.

Kombinieren lassen sich diese Modelle zu luftigen Stoffen, Häkel-Oberteilen und Schlaghosen. Und werden somit zum idealen Begleiter für Festivals, einen gemütlichen Stadtbummel oder für den Tag am See.

3. Oversize-Modelle verleihen klassische Eleganz

Wer es glamouröser mag, greift zu Sonnenbrillen mit großen, ausdrucksstarken Rahmen. Die Oversize-Modelle sind laut KGS meist aus dunklem Acetat gefertigt, wirken durch ihre Größe selbstbewusst und setzen klare Akzente im Gesicht. Häufig sind die Fassungen leicht geschwungen oder poliert, manchmal mit dezenten Schmuckdetails versehen.

Besonders gut passen sie zu minimalistischen Outfits, etwa einem schwarzen Blazer oder einem schlichten Kleid. Ein streng gebundener Dutt oder glatte, zurückgekämmte Haare runden den Look stilvoll ab.

4. Bunte Brillen bringen die 2000er zurück

Wer es lieber farbenfroh und verspielt mag, greift zu den bunten Modellen im Stil der frühen 2000er-Jahre. Der sogenannte Y2K-Look erlebt ein modisches Revival und damit auch schmale Sonnenbrillen mit leuchtenden Gläsern und auffälligen Rahmen.

Die Modelle passen zu Baggy-Jeans, Cropped Tops oder Plateau-Sneakern – aber auch als auffälliges Detail zu Bade-Outfits oder Streetwear machen sie eine gute Figur. Wer mag, kombiniert sie mit bunten Haarklammern, kleinen Schultertaschen oder einem lässigen Cap.

Schutz bleibt das A und O

So unterschiedlich die Designs auch sein mögen, eines sollten alle Sonnenbrillen gemeinsam haben: einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlen. Achten sollte man laut KGS auf Gläser mit UV400-Filter, ein CE-Zeichen sowie eine gute Passform. Besonders breite Bügel und große Gläser bieten zusätzlichen Schutz vor seitlich einfallendem Sonnenlicht.