dhl, Hermes, DPD Abgabefristen beachten: So kommt die Weihnachtspost rechtzeitig an

Weihnachten kommt sicher. Das ändert auch die Corona-Pandemie nicht. Allerdings dürften auch in diesem Jahr wieder viele Pakete unterwegs sein. So kommt die Weihnachtspost rechtzeitig an.