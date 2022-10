Amazon Prime Day 2022: Alle Infos, Tipps und Schnäppchen zur Rabattaktion

Prime-Kunden können bei Amazon demnächst wieder kräftig sparen. Beim Amazon Prime Day 2022 gibt es zwei Tage lang satte Rabatte. Wir erklären was dahintersteckt, welche Angebote es gibt und was Sie beim Kauf beachten sollten.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj – Der Online-Händler Amazon ist heute weit mehr als eine einfache Buchhandlung. Seit seiner Gründung im Jahr 1994 hat der Konzern sein Angebot stetig erweitert und mittlerweile Produkte aus nahezu allen Bereichen im Sortiment.

Mit Amazon Prime bietet das Unternehmen seit 2007 auch in Deutschland eine optionale kostenpflichtige Mitgliedschaft an, die Kunden zahlreiche Vorteile bringt, darunter spezielle Rabattaktionen. Wir verraten, was es mit dem Amazon Prime Day 2022 auf sich hat und geben Tipps zum Einkaufen.

Amazon: Wann ist der nächste Prime Day 2022?

Der nächste Amazon Prime Day 2022 beginnt am Dienstag, 11. Oktober 2022, ab 0.01 Uhr nachts. Die Rabattaktion endet am Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 23.59 Uhr.

Was ist der Amazon Prime Day 2022?

Der Amazon Prime Day ist ein weltweites Shopping-Event auf Amazon, das exklusiv für Prime-Mitglieder angeboten wird. Kunden haben dabei die Gelegenheit, Produkte zu teils erheblich günstigeren Preisen zu kaufen. Der erste Prime Day fand am 15. Juli 2015 zu Ehren des 20-jährigen Bestehens der Amazon-Website statt.

Was kostet eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft?

Um von den Rabattaktionen am Amazon Prime Day 2022 zu profitieren, benötigen Sie eine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft. Aktuell bietet Amazon in Deutschland verschiedene Varianten an: Für ein Monatsabo werden momentan 8,99 Euro fällig, wer sich für ein Jahresabo entscheidet, zahlt 89,9 Euro. Das entspricht einem Monatspreis von 7,49 Euro. Zudem gibt es ein vergünstigtes Abo für Studenten und Azubis für 4,49 Euro im Monat.

Sofern Sie bislang noch kein Kunde von Amazon Prime waren, besteht außerdem die Möglichkeit, das Angebot für 30 Tage kostenfrei zu testen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Übersichtsseite von Amazon Prime.

Amazon Prime: Welche Vorteile bietet die Premium-Mitgliedschaft?

Mit einer Prime-Mitgliedschaft erhalten Sie nicht nur Zugang zu exklusiven Rabatten beim Prime Day 2022, sondern darüber hinaus auch noch weitere nützliche Zusatzfunktionen. Grundsätzlich verspricht Amazon schnellere Lieferzeiten und Gratis-Versand.

Darüber hinaus erhalten Sie auch Zugang zu weiteren Amazon-Angeboten, etwa den Film- und Serien-Streaming-Dienst Prime Video, den Musik-Streaming-Dienst Amazon Music und Prime Reading, das Zugriff auf eine große Auswahl von eBooks und eMagazinen bietet.

Wie viel Geld kann man beim Amazon Prime Day 2022 sparen?

Wie viel man beim Amazon Prime Day wirklich sparen kann, hat das Vergleichsportal „guenstiger.de“ untersucht. Demnach ist die durchschnittliche Ersparnis in den letzten vier Jahren deutlich gesunken. Während sie 2018 noch bei durchschnittlich 23 Prozent lag, fiel sie 2019 auf 20 Prozent, 2020 auf 18 Prozent und lag 2021 letztendlich nur noch bei 11 Prozent. Setzt sich der Trend fort, wird das Sparpotenzial am diesjährigen Prime Day noch niedriger ausfallen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut „guenstiger.de“ könnten Kunden beim diesjährigen Prime Day vor allem bei Werkzeug auf Schnäppchen hoffen. Bereits im vergangenen Jahr zahlten Kunden hier rund 24 Prozent weniger, als bei der Konkurrenz. Aber auch bei Haushaltsgeräten (14 Prozent), Kameras (12 Prozent) und Audio-Geräten (9 Prozent), sieht „guenstiger.de“ deutliches Spar-Potential.

Günstige Deals noch vor dem Prime Day 2022: Die Vorabangebote bei Amazon

Bereits vor dem Start des Prime Day 2022 am 11. Oktober können Prime-Kunden von Rabatten profitieren. Aktuell bietet das Unternehmen auf der Prime-Day-Übersichtsseite bereits zahlreiche Technik-Gadgets aus dem eigenen Haus deutlich reduziert an.

Aktuelle Angebote und Schnäppchen beim Amazon Prime Day 2022

Die meisten Angebote beim Amazon Prime Day 2022 sind häufig nur von kurzer Dauer. Es lohnt sich daher, regelmäßig auf der Aktionsseite zum Prime Day 2022 vorbeizuschauen, um über die aktuellen Deals auf dem Laufenden zu bleiben.

Tipps und Tricks zum Sparen beim Amazon Prime Day 2022

Preise kennen und vergleichen: Die Rabatte beim Amazon Prime Day 2022 orientieren sich meist an der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers. Diese ist jedoch meist höher angesetzt, als die aktuellen Marktpreise. Es lohnt sich daher, die Preise im Vorfeld zu vergleichen, um wirkliche Schnäppchen zu erkennen.

Wunschzettel erstellen: Wenn Sie schon im Vorfeld wissen, welche Produkte Sie beim Prime Day 2022 interessieren könnten, bietet es sich an, die Artikel zu Ihrem Amazon-Wunschzettel hinzuzufügen. Gerade bei Produkten, die eventuell schnell vergriffen sind, haben Sie so alles im Überblick.

Kostenlose Prime-Probemitgliedschaft nutzen: Wer ohne zusätzliche Kosten von den Rabatten am Amazon Prime Day 2022 profitieren möchte und bislang noch kein Prime-Abo abgeschlossen hat, kann für die Aktion die 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft nutzen. Denken Sie jedoch daran, das Abo vor Ablauf der Frist zu kündigen, da es sich sonst automatisch kostenpflichtig verlängert.

Wann ist der nächste Amazon Prime Day 2023?

Einen offiziellen Termin für den nächsten Amazon Prime Day gibt es momentan noch nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der nächste Aktiontags wie üblich am 15. Juli 2023 stattfinden könnte.

Schnäppchenjäger können sich jedoch bereits den 25. November 2022 im Kalender anstreichen: Dann soll der Black Friday 2022 bei Amazon starten. Am 28. November 2022 steht zudem der Cyber Monday 2022 bei Amazon an.