Americano, Latte und Co.: Wie unterscheiden sich die Kaffeespezialitäten?

Kaffee gehört zu den Lieblingsgetränken der Deutschen. In Cafés gibt es das leckere Heißgetränk in den unterschiedlichsten Variationen. Welche Kaffeespezialitäten es gibt und worin sie sich unterscheiden, erklären wir hier.

Kaffee kann auf viele unterschiedliche Arten zubereitet werden. Wir fassen zusammen, was hinter den einzelnen Namen steckt und worin sich die Kaffeespezialitäten unterscheiden.

Halle (Saale)/DUR/jsp – Kaffee gibt es in den unterschiedlichsten Variationen. Mitarbeiter in Cafés, sogenannte Barista, haben sich auf die Zubereitung der einzelnen Kaffeespezialitäten spezialisiert.

Welche Kaffeespezialitäten gibt es?

Für die Zubereitung von Kaffee gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten. Entscheidend ist dabei nicht nur, ob der Kaffee mit Milch, Zucker oder Sahne verfeinert wird, sondern auch die Methode, wie der Kaffee aufgebrüht wird und welche Bohne verwendet wird. Hier sind einige der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Kaffeespezialitäten.

Die klassische Tasse Kaffee

Ein "normaler" Kaffee kann zum Beispiel mit der Kaffeemaschine oder einer Frenchpress zubereitet werden. Je nach Geschmack kann dieser mit Milch und Zucker verfeinert werden.

Was sind Alternativen zum Filterkaffee?

Steht Filterkaffee einmal nicht auf der Karte, so kommt ein Americano dem Filterkaffee am nächsten. Beim Americano handelt es sich um einen Espresso, der mit Wasser gestreckt wird und in der Regel schwarz serviert wird.

Ein Café Crema ähnelt dem Filterkaffee ebenfalls. Hier wird wenig Kaffeepulver mit viel Wasser aufgebrüht. Der Café Crema wird in der Regel mit einer Siebträgermaschine zubereitet.

Was ist ein Espresso?

Ein Espresso ist ein kleiner Kaffee, der aus der Espresso-Bohne gewonnen wird und einen sehr intensiven Geschmack hat. Zubereitet wird er klassisch mit einer Siebträgermaschine, bei der nur wenig Wasser, etwa 25 Milliliter, mit viel Druck durch die fein gemahlenen Bohnen gepresst wird.

Espresso-Liebhaber können auch einen doppelten Espresso bekommen, auch Espresso Doppio genannt. Bei einem Lungo hingegen handelt es sich um einen Espresso, der mit der doppelten Menge Wasser zubereitet wurde.

Warum trinken Italiener Espresso nach dem Essen?

Ein Espresso nach dem Essen: Diese Gewohnheit stammt aus Italien, wird aber auch hierzulande in vielen Restaurants angeboten. Der Espresso enthält Koffein, welches den Stoffwechsel und das zentrale Nervensystem anregt. Somit wirkt der Espresso der Müdigkeit entgegen, die sich häufig nach dem Essen einstellt.

Außerdem kann sich das Koffein auf die Verdauung auswirken und somit die Darmaktivität anregen. Wissenschaftler streiten allerdings noch über die tatsächlichen Auswirkungen von Espresso auf die Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden.

Was ist ein Ristretto?

Der Ristretto ist der "kleine Bruder" vom Espresso und hat den intensivsten Kaffeegeschmack. Bei der Zubereitung wird noch weniger Wasser verwendet, meist um die 15 Milliliter.

Was ist ein Mokka?

Der Mokka gilt als der traditionellste Kaffee. Er hat seinen Ursprung in der Türkei und wird auch Türkischer Kaffee genannt. In einem langstieligen Kännchen werden fein gemahlenes Kaffeepulver, Zucker und Wasser aufgebrüht. Der fertige Mokka wird inklusive Kaffeesatz serviert.

Ist Kaffee mit Milch ein Milchkaffee?

Der Milchkaffee besteht, wie der Name schon verrät, tatsächlich nur aus Kaffee und warmer Milch. Das Mischverhältnis liegt beim Milchkaffee bei 50:50 und er wird meist in einer größeren Tasse serviert.

Was ist der Unterschied zwischen einem Milchkaffee und einem Café au Lait?

Einen wirklichen Unterschied gibt es zwischen den beiden Zubereitungen nicht. Ein Milchkaffee wird teilweise mit Milchschaum serviert, ein klassischer Café au Lait beinhaltet hingegen nie Milchschaum. Der französische Café au Lait, übersetzt Kaffee mit Milch, wird häufig in einer "Bol", also in einer Schale, serviert.

Was ist ein Cappuccino?

Bei einem Cappuccino handelt es sich um einen Espresso, der mit warmer Milch und Milchschaum aufgefüllt wird. Serviert wird er in einer bauchigen Tasse. Das Mischverhältnis beträgt etwa ein Drittel Espresso und zwei Drittel Milch.

Wie unterscheidet sich ein Latte Macchiato vom Cappuccino?

Ein Latte Macchiato wird ebenfalls aus Espresso, warmer Milch und Milchschaum zubereitet. Verwendet wird dafür ein hohes Glas, in das zuerst etwa ein Drittel warme Milch, dann ein Drittel Espresso und anschließend ein Drittel Milchschaum kommt.

Durch die Zubereitung entsteht im Idealfall ein schöner Farbverlauf. Die einzelnen Teile verlaufen nur langsam ineinander. Übersetzt bedeutet der Name "gefleckte Milch".