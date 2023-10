Die im Saalekreis lebende Französin hat als Foodbloggerin und Autorin seit Jahren etliche Fans. Nun ist von ihr ein neues Werk mit ihren typisch unkomplizierten, aber stets kreativen Rezepten erschienen. Wie sie diese ausgewählt hat, was es mit „Matschepampe-Kuchen“ auf sich hat - und was sie als nächstes plant.

Halle/MZ - Das geht ja genussvoll los: Das erste Rezept in Aurélie Bastians neuem Backbuch ist ein schokoladiger Marmorkuchen mit – was für eine köstliche Idee! – einer Käsekuchenfüllung. Sieht von außen wie der gewöhnliche Klassiker aus, sorgt aber beim Aufschneiden sicher für einen Wow-Moment. Dazu ist der Kuchen unkompliziert gemacht, braucht kein Brimborium – so, wie es die Fans der im Saalekreis lebenden Französin mögen.