Nur 30 Autos will Elegend von der Neuauflage des Ur-Quattro bauen - wer einen davon haben will, muss 1,06 Millionen Euro zahlen.

München - Der Audi Sport Quattro S1 kommt zurück. Während die VW-Tochter die Erinnerung an den legendären Rallye-Rennwagen pflegt und ihre Oldtimer ins Museum stellt, haben zwei bayerische Entwicklungsdienstleister eine Neuauflage der Ikone entwickelt.

Elegend EL1 heißt das Projekt, das jetzt zur Messe IAA in München (bis 10. September) mit einem fahrfähigen Prototypen in die heiße Phase geht. Im kommenden Jahr soll die Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnen.

Der stark vom Ur-Quattro inspirierte Zweitürer nutzt dem Hersteller zufolge ein Chassis aus Carbon, in dem vorne ein und hinten zwei Elektromotoren integriert sind. Sie leisten zusammen 600 kW/816 PS und ermöglichen Fahrleistungen, von denen Quattro-Piloten wie Walter Röhrl in den 1980er Jahren nur träumen konnten. So gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden und das Spitzentempo liegt bei 300 km/h.

Akku reicht für zwei Rennr unden auf Nordschleife

Die Energie liefert ein Akku mit 90 kWh, der für zwei Runden auf der Nordschleife des Nürburgrings - in Summe sind das rund 42 Kilometer - im Renntempo reichen soll. Ähnlich wie das Original wird allerdings auch die Neuinterpretation ein seltenes und dafür teures Vergnügen: Nur 30 Autos will Elegend bauen - jedes für 1,06 Millionen Euro.