Mehr Reichweite oder noch mehr Reichweite? Wenn BYD jetzt den Atto 2 überarbeitet, fährt der kompakte SUV rein elektrisch weiter oder wird mit Plug-in-Hybrid vollends zum Dauerläufer.

BYD Atto 2 bietet künftig mehr Antriebsvarianten: Neben dem bekannten Elektroantrieb (links) kommt ein Plug-in-Hybrid (rechts) mit bis zu 1.000 Kilometern Reichweite.

Rotterdam - BYD bietet für den Atto 2 künftig mehr Auswahl bei den Antrieben. Wo es für das kompakte SUV zu Preisen ab 29.990 Euro bislang nur eine Kombination von Akku und E-Motor gab, legen die Chinesen jetzt mit einer weiteren, stärkeren Variante mit größerer Reichweite nach. Und wem auch das nicht genügt, kann künftig zudem auf einen Plug-in-Hybrid zählen, der bis zu 1.000 Kilometer ohne Stopp schaffen soll, wie der Hersteller mitteilt.

Zum neuen Top-Modell auserkoren ist der Atto 2 Comfort ab 41.990 Euro - mit 64,8 kWh statt bislang 45 kWh sowie einer von 312 auf 430 Kilometer gestiegenen Normreichweite. Außerdem hat BYD die Ladeleistung von 65 auf 150 kW erhöht. Auch die Motorleistung steigt und liegt nun bei 150 kW/204 PS. Das Spitzentempo bleibt aber auf 160 km/h limitiert.

Auch eine Plug-in-Version ist im Angebot

Wer der reinen Elektrolehre noch nicht traut, kann den Konkurrenten von Autos wie VW T-Roc oder Opel Mokka künftig auch als Plug-in-Hybrid kaufen - zu Preisen ab 35.990 Euro. Dazu kombiniert BYD einen 1,5 Liter großen Benziner mit einer E-Maschine und einem Pufferakku, installiert aber auch einen 45-Liter-Tank. Auch hier gibt es zwei Varianten: Die Basis hat eine Systemleistung von 122 kW/166 PS und einen 7,8 kWh großen Akku für 40 E-Kilometer.

Für 3.000 Euro mehr steigt laut BYD die Systemleistung auf 156 kW/212 PS und dank 18 kWh Akkukapazität sind 90 rein elektrische Kilometer möglich. Außerdem verdoppelt sich die Ladeleistung von 3,3 auf 6,6 kW. Egal, welche Version man wählt: Schluss ist jeweils bei 180 km/h.