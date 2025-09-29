Cadillac buhlt weiter um die europäische Kundschaft und bringt gegen elektrische Kolosse wie Volvo EX90 oder Xpeng G9 den Vistiq ins Rennen.

Frankfurt - Der Cadillac Lyriq bekommt Verstärkung. Weil sie bei ihrem Comeback in Europa nicht allein auf ein Modell setzen wollen, stellen sie dem elektrischen Erstling jetzt den Vistiq zur Seite. Auch er ist ein SUV und fährt rein elektrisch, ist aber bei 5,22 Metern Länge und fast 3,10 Metern Radstand noch einmal eine halbe Nummer größer und steigt damit vollends in die Oberklasse der elektrischen Geländewagen auf.

Zu Preisen ab 99.640 Euro konkurriert er zuallererst mit Modellen wie dem Mercedes EQS, dem Audi Q8 oder dem BMW iX. Weil er aber anders als die deutschen SUV eine dritte Sitzreihe bietet, zielt er auch auf Volvo EX90 oder dem Xpeng G9.

Sportliche Fahrleistungen und bis zu 460 Kilometer Reichweite

Technisch wird bei den Amerikanern geklotzt, und nicht gekleckert: So hat der Akku laut Cadillac eine Kapazität von 91 kWh, die für 460 Normkilometer reichen sollen. Danach wird mit bis zu 190 kW geladen. Der Akku speist zwei E-Maschinen von zusammen 475 kW/646 PS, mit denen der Koloss von knapp drei Tonnen Fahrleistungen eines Sportwagens erreicht. So gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h im besten Fall in 3,7 Sekunden und das Spitzentempo wird erst bei 210 km/h erreicht.

Zwar passt der Vistiq zum neuen amerikanischen Weltbild von der wiederentdeckten Größe. Doch wissen sie in Detroit, dass sie auch kleinere Brötchen backen müssen, wenn sie bei uns Erfolg haben wollen – und bereiten deshalb gerade die Premiere des mit 4,82 Meter Länge für US-Verhältnisse fast schon kurzen Optiq vor.