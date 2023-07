Würzburg - Der chinesische Hersteller Maxus erweitert seine Modellpalette um seine ersten Pkw. Wie die Tochter des Großkonzerns SAIC mitteilte, bringt sie neben elektrischen Kleintransportern ab sofort auch den luxuriösen Van Mifa 9 und den Pick-up T90 EV nach Deutschland. Beide fahren ausschließlich elektrisch und sind im höheren Preissegment zu Hause.

Großer Luxus im Van mit Massage

Der 5,27 Meter lange Mifa 9 tritt zu Preisen ab 68 990 Euro gegen Autos wie den Mercedes EQV oder den VW ID.Buzz an. Dafür rüsten die Chinesen ihn mit sieben Sitzen aus und bieten auch die Option auf Sitze mit Massage- und Liegefunktion in der zweiten Reihe.

Den Antrieb übernimmt eine 180 kW/245 PS starke E-Maschine an der Vorderachse, die Energie liefert laut Maxus ein Akku von 90 kWh. Damit sind Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h und Fahrten von 440 Normkilometern möglich.

Pick-up-Truck mit 330 Kilometer Reichweite

Aktuell noch konkurrenzlos ist dagegen der T90 EV ab 65 438 Euro. Er fährt als erster Pick-up in Europa elektrisch und kommt damit Modellen wie dem Tesla Cybertruck zuvor. 5,36 Meter lang, bietet allein die Kabine Platz für fünf Personen und die Pritsche knapp zwei Quadratmeter Ladefläche für beinahe eine Tonne Nutzlast.

Die Leistung des E-Motors an der Hinterachse gibt Maxis mit 130 kW/177 PS an und stellt maximal 120 km/h in Aussicht. Die Batterie hat 89 kWh und sorgt laut Hersteller im Normzyklus für 330 Kilometer.